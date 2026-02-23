이창용 "외환보유액 4000억달러 중 500억달러 KIC 운용"

"정부에 최소수익률 요구할 것"

"대미투자 최대 연 200억달러…외환시장 압력 시 축소"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이창용 한국은행 총재가 한은 외환보유고 4000억달러 중 500억달러를 한국투자공사(KIC)에 위탁하고 있으며 향후 최소 수익률을 요구할 예정이라고 밝혔다.

이 총재는 23일 국회 재정경제기획위원회 업무보고에서 대미투자 조달 자금을 외환보유액에 대한 KIC 위탁자산 운용수익 등으로 충당한다는 계획과 관련해 이같이 답변했다.

한국은행 이창용 총재. [사진= 뉴스핌DB]

이날 유상범 국민의힘 의원은 이 총재에 "KIC 위탁자산 운영 현황을 보면 11년간 연평균 약 86억달러 수익이 나는데 3~4년에 한 번씩은 큰 손실이 발생하고 있다"면서 "안정적으로 200억달러를 확보할 수 있느냐"고 질의했다.

이에 이 총재는 "계산한 바로는 최대 200억달러 정도는 배당수익과 이자로 조달할 수 있다고 보고 있다"며 "KIC에 위탁한 자산은 500억달러 정도"라고 말했다. 그러면서 "한은의 외환보유고 관해서는 최소수익률을 보장하도록 요구할 예정"이라고 했다.

또한 대미투자 자금과 관련 "최대 200억달러로, 매년 200억달러가 나가는 게 아니고 MOU 상으로 외환시장 압력이 있을 경우에는 그 규모를 줄이게 돼있다"고 말했다.

이어 "환율이 절하돼 금융시장이 불안해지는 것은 미국의 입장에서도 바람직하지 않다고 보기 때문에 그 부분에 있어서는 200억달러보다 상당히 적은 양이 나갈 수 있도록 저희가 설득할 수 있는 여지도 있다"고 피력했다.

