전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

'인도산 스마트폰' 수출액 '사상 최대' 43조원 돌파...아이폰이 76%

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

지난해 인도산 스마트폰 수출액, 301억 3000만 달러...전년 대비 47% ↑
아이폰 수출액은 230억 달러...전년 대비 100% ↑
PLI·현지 생산 능력 확장·美의 '펜타닐 관세' 등 영향

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 지난해 인도의 스마트폰 43조 원을 넘어서며 인도의 1위 수출품목이 되었다고 인도 이코노믹 타임스(ET)가 23일(현지 시간) 보도했다. 

최근 인도 상공부가 발표한 HS코드 기반 제품별 데이터 분석 결과에 따르면, 지난해 1~12월 인도산 스마트폰 수출액은 301억 3000만 달러(약 43조 4083억 원)를 기록했다.

스마트폰은 사상 처음으로 자동차용 디젤 연료를 제치고 인도의 1위 수출 품목이 되었고, 전체 스마트폰의 약 76%가 애플의 아이폰인 것으로 나타났다.

지난해 인도산 아이폰 수출액은 230억 달러에 달하며 인도 단일 품목 중 최대 수출액을 기록했다. 인도산 아이폰은 주로 미국으로 향했다고 ET는 전했다.

인도의 지난해 스마트폰 연간 수출액은 2024년 204억 4000만 달러에서 1년 만에 47% 증가한 것이며, 인도산 아이폰 수출액은 2024년 115억 달러에서 지난해 두 배로 늘어난 것이다.

그간 수출 순위 1위를 지켰던 자동차용 디젤 연료는 163억 4000만 달러로 2위로 밀려났으며, 다이아몬드, 소매용 의약품, 자동차용 가솔린이 그 뒤를 이었다.

인도에서 생산된 아이폰16 [사진=블룸버그]

인도산 아이폰 수출 급증은 인도 정부의 스마트폰 생산 연계 인센티브(PLI) 제도 도입, 타타그룹 등 인도 현지 기업들의 애플 공급망 편입에 따른 생산 능력 확장, 아이폰을 포함한 중국산 전자제품에 부과된 미국의 이른바 '펜타닐 관세' 덕분으로 분석된다.

특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 정부의 펜타닐 원료 공급 및 제조 감시 미흡을 문제 삼으며 중국산 전자제품에 20%의 관세를 부과한 것의 반사 이익으로 인도산 스마트폰의 대미 수출량이 지난해 1월부터 빠르게 증가했다고 ET는 분석했다.

다만 이러한 애플의 인도 내 성장 모멘텀이 새로운 도전에 직면했다는 관측도 나온다. 최근 미국 연방대법원이 트럼프 행정부의 상호 관세 및 펜타닐 관세에 대해 위법 판결을 내리면서 중국에서 미국으로 수출되는 아이폰에 적용되는 20%의 추가 관세가 폐지됐기 때문이다.

ET는 펜타닐 관세가 폐지됨에 따라 중국산 전자제품에도 무관세가 적용되게 됐다며, 이것이 인도가 발달된 공급망과 첨단 제조 시설을 보유하고 있는 중국과 경쟁하는 데 불리한 영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 

hongwoori84@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동