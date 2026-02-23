한·브라질, 경제계 첨단·광물·AI 협력 확대...MOU 6건 체결

룰라 대통령 300명 사절단 동행…서울서 비즈니스 포럼

항공·에너지·농식품·K-콘텐츠 협력 논의, MOU 6건 체결

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국과 브라질 경제계가 첨단제조·전략광물·인공지능(AI) 등 핵심 산업 협력 확대 방안을 브라질 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령에게 전달했다. 국빈 방한을 계기로 교역을 넘어 투자와 산업 협력으로 관계를 넓히겠다는 구상이다.

한국경제인협회와 브라질 수출투자진흥청은 23일 서울 소공동 롯데호텔에서 '한–브라질 비즈니스 포럼'을 공동 개최했다. 룰라 대통령과 김정관 산업통상부 장관 등 양국 정부 인사와 기업인 400여 명이 참석했다.

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령(왼쪽 다섯번째)과 김정관 산업통상부 장관(왼쪽 네번째), 류진 한경협 회장(왼쪽 일곱번째)을 비롯한 내빈들이 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '한–브라질 비즈니스 포럼'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 한국과 브라질 경제계는 첨단제조, 전략광물, 인공지능(AI), 농식품, 헬스·라이프스타일 산업 등 주요 분야에서의 경제협력 확대 방안을 국빈 방한 중인 브라질 대통령에게 전달했다. 사진 왼쪽부터 조르지 비아나 ApexBrasil 회장, 타르시아나 메데이루스 브라질 은행 회장, 루시아나 산투스 브라질 과학기술혁신부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령, 마우루 비에이라 브라질 외교부 장관, 류진 한국경제인협회 회장, 마리나 시우바 환경기후변화부 장관, 페르난두 아다지 브라질 재무부 장관 [사진=한경협]

이번 국빈 방한에는 약 300명의 경제사절단이 동행했다. 21년 전보다 두 배 규모다. 조르지 비아나 아펙스브라질(ApexBrasil) 회장, 엠브라에르의 프란시스쿠 고메스 네투 회장, 페트로브라스의 마그다 샹브리아르 최고경영자(CEO) 등 주요 기업 인사들이 포함됐다.

포럼에서는 세 개 분야를 중심으로 협력 방안을 논의했다. 자원 부국 브라질과 제조 강국 한국의 산업 역량을 결합하겠다는 방향이다.

'헬스·라이프스타일·창의산업' 세션에서는 남미 전역으로 확산 중인 K-콘텐츠 협력안을 다뤘다. 브라질의 화장품 원료 경쟁력과 K-뷰티 산업 연계 가능성도 점검했다.

'농식품 산업' 세션에서는 브라질의 안정적 농축산물 공급 능력과 한국 기업의 가공·유통·브랜드 역량을 결합한 협력 모델을 제시했다.

'첨단제조·전략광물·AI' 세션에서는 기존 제조 협력을 첨단 산업 영역으로 확장하는 방안을 논의했다. 전략광물과 첨단 제조 역량을 연결해 산업 고도화를 모색했다.

이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 정기선 HD현대 회장을 비롯한 양국 경제인들이 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '한–브라질 비즈니스 포럼'에 참석해 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 기조강연을 경청하고 있다. 한국과 브라질 경제계는 첨단제조, 전략광물, 인공지능(AI), 농식품, 헬스·라이프스타일 산업 등 주요 분야에서의 경제협력 확대 방안을 국빈 방한 중인 브라질 대통령에게 전달했다. [사진=한경협]

류진 한경협 회장은 폐회식에서 "브라질은 식량·에너지·항공 분야에서 경쟁력을 갖춘 자원 강국이자 글로벌 공급망에서 전략적 중요성이 큰 국가"라며 "양국은 교역 중심 협력을 넘어 투자와 산업 협력 중심의 공동 번영 시대로 나아가야 한다"고 밝혔다.

조르지 비아나 회장은 논의 결과를 룰라 대통령과 양국 정부 인사에게 공유했다. 그는 "이번 포럼이 양국 경제협력의 실질적인 성과로 이어지는 계기가 될 것"이라고 말했다.

김정관 산업통상부 장관은 "브라질은 한국의 남미 최대 경제협력 파트너"라며 "항공·자동차·조선·배터리·핵심광물 등 전략 산업 분야에서 협력 잠재력이 매우 크다"고 밝혔다.

이어 "통상 환경의 불확실성이 커지는 상황에서 시장 다변화가 중요하다"며 "한–메르코수르 무역협정(TA) 협상 재개가 양국 간 무역·투자 확대와 안정적인 통상 환경 조성에 기여할 것"이라고 말했다.

룰라 대통령은 기조연설에서 양국 경제인 간 협력을 당부하고 경제 협력 확대에 대한 기대를 밝혔다.

이날 한경협과 아펙스브라질 간 협력 양해각서를 포함해 총 6건의 MOU를 체결했다. 양측은 산업·투자 협력을 지속 확대하기로 뜻을 모았다.

