전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

한·브라질, 경제계 첨단·광물·AI 협력 확대...MOU 6건 체결

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

룰라 대통령 300명 사절단 동행…서울서 비즈니스 포럼
항공·에너지·농식품·K-콘텐츠 협력 논의, MOU 6건 체결

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국과 브라질 경제계가 첨단제조·전략광물·인공지능(AI) 등 핵심 산업 협력 확대 방안을 브라질 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령에게 전달했다. 국빈 방한을 계기로 교역을 넘어 투자와 산업 협력으로 관계를 넓히겠다는 구상이다.

한국경제인협회와 브라질 수출투자진흥청은 23일 서울 소공동 롯데호텔에서 '한–브라질 비즈니스 포럼'을 공동 개최했다. 룰라 대통령과 김정관 산업통상부 장관 등 양국 정부 인사와 기업인 400여 명이 참석했다.

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령(왼쪽 다섯번째)과 김정관 산업통상부 장관(왼쪽 네번째), 류진 한경협 회장(왼쪽 일곱번째)을 비롯한 내빈들이 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '한–브라질 비즈니스 포럼'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 한국과 브라질 경제계는 첨단제조, 전략광물, 인공지능(AI), 농식품, 헬스·라이프스타일 산업 등 주요 분야에서의 경제협력 확대 방안을 국빈 방한 중인 브라질 대통령에게 전달했다. 사진 왼쪽부터 조르지 비아나 ApexBrasil 회장, 타르시아나 메데이루스 브라질 은행 회장, 루시아나 산투스 브라질 과학기술혁신부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령, 마우루 비에이라 브라질 외교부 장관, 류진 한국경제인협회 회장, 마리나 시우바 환경기후변화부 장관, 페르난두 아다지 브라질 재무부 장관 [사진=한경협]

이번 국빈 방한에는 약 300명의 경제사절단이 동행했다. 21년 전보다 두 배 규모다. 조르지 비아나 아펙스브라질(ApexBrasil) 회장, 엠브라에르의 프란시스쿠 고메스 네투 회장, 페트로브라스의 마그다 샹브리아르 최고경영자(CEO) 등 주요 기업 인사들이 포함됐다.

포럼에서는 세 개 분야를 중심으로 협력 방안을 논의했다. 자원 부국 브라질과 제조 강국 한국의 산업 역량을 결합하겠다는 방향이다.

'헬스·라이프스타일·창의산업' 세션에서는 남미 전역으로 확산 중인 K-콘텐츠 협력안을 다뤘다. 브라질의 화장품 원료 경쟁력과 K-뷰티 산업 연계 가능성도 점검했다.

'농식품 산업' 세션에서는 브라질의 안정적 농축산물 공급 능력과 한국 기업의 가공·유통·브랜드 역량을 결합한 협력 모델을 제시했다.

'첨단제조·전략광물·AI' 세션에서는 기존 제조 협력을 첨단 산업 영역으로 확장하는 방안을 논의했다. 전략광물과 첨단 제조 역량을 연결해 산업 고도화를 모색했다.

이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 정기선 HD현대 회장을 비롯한 양국 경제인들이 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '한–브라질 비즈니스 포럼'에 참석해 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 기조강연을 경청하고 있다. 한국과 브라질 경제계는 첨단제조, 전략광물, 인공지능(AI), 농식품, 헬스·라이프스타일 산업 등 주요 분야에서의 경제협력 확대 방안을 국빈 방한 중인 브라질 대통령에게 전달했다. [사진=한경협]

류진 한경협 회장은 폐회식에서 "브라질은 식량·에너지·항공 분야에서 경쟁력을 갖춘 자원 강국이자 글로벌 공급망에서 전략적 중요성이 큰 국가"라며 "양국은 교역 중심 협력을 넘어 투자와 산업 협력 중심의 공동 번영 시대로 나아가야 한다"고 밝혔다.

조르지 비아나 회장은 논의 결과를 룰라 대통령과 양국 정부 인사에게 공유했다. 그는 "이번 포럼이 양국 경제협력의 실질적인 성과로 이어지는 계기가 될 것"이라고 말했다.

김정관 산업통상부 장관은 "브라질은 한국의 남미 최대 경제협력 파트너"라며 "항공·자동차·조선·배터리·핵심광물 등 전략 산업 분야에서 협력 잠재력이 매우 크다"고 밝혔다.

이어 "통상 환경의 불확실성이 커지는 상황에서 시장 다변화가 중요하다"며 "한–메르코수르 무역협정(TA) 협상 재개가 양국 간 무역·투자 확대와 안정적인 통상 환경 조성에 기여할 것"이라고 말했다.

룰라 대통령은 기조연설에서 양국 경제인 간 협력을 당부하고 경제 협력 확대에 대한 기대를 밝혔다.

이날 한경협과 아펙스브라질 간 협력 양해각서를 포함해 총 6건의 MOU를 체결했다. 양측은 산업·투자 협력을 지속 확대하기로 뜻을 모았다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동