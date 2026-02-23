이창용 총재 "부동산 경기 후유증…건설 구조조정 필요"

수출은 호조...경제성장률 1.8% 상회 가능성

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이창용 한국은행 총재가 건설경기 불황실과 관련해 "구조조정이 되는 방향으로 정리가 돼야 된다고 생각한다"고 밝혔다.

이 총재는 23일 국회 재정경제기획위원회에 업무보고 자리에서 최근 건설경기 상황에 대해 "지금 건설 경기나 이런 쪽은 저희 예상보다 조금 더 나쁜 쪽으로 가고 있다"고 진단했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이창용 한국은행 총재가 23일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 의원 질의를 듣고 있다. 2026.02.23 pangbin@newspim.com

이어 "지난 몇 년간에 쌓여온 부동산 경기에 편승해서 많은 건설이 됐고, 그것이 부실화되면서 생기는 문제가 지금 지속적으로 작동하고 있다고 본다"며 구조조정 필요성을 강조했다.

다만 전체 경제 성장 흐름과 관련해서는 "수출이 큰 폭으로 예상되고 있다"며 "연간 전체로 보면 저희가 11월에 예측했던 1.8%보다는 상방 리스크가 있다고 보고 있다"고 말했다.

한미 금리 격차가 유지되는 상황에서 통화정책 수단이 제한적이지 않느냐는 질의에는 "한미 금리차 역전은 미국이 인플레이션이 높았던 시기에 금리를 굉장히 빨리 올렸기 때문"이라며 "금리 차만으로 통화정책 방향이 정해지는 것은 아니다"라고 답했다.

이 총재는 "금리 격차가 환율과 1대1로 매치되는 것은 아니다"라며 "국내 상황과 국내 물가 수준, 금융 사정을 보고 판단해야 할 것"이라고 덧붙였다.

