박민우 현대차 AVP 본부장 "기술 내재화·조직 시너지로 도약"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 박민우 현대자동차그룹 신임 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 겸 포티투닷(42dot) 대표이사가 취임 첫날 조직 간 시너지를 통한 기술 내재화와 실행 중심 조직 문화를 강조했다.

현대차그룹 AVP본부장 겸 포티투닷 대표이사. [사진=현대차그룹]

23일 업계에 따르면 박 사장은 이날 AVP본부 임직원에게 보낸 메시지에서 "AVP본부를 누군가 앞에서 이끄는 조직이 아니라, 모두가 함께 방향을 정하고 실행하는 팀으로 만들겠다"고 밝혔다.

그는 "산업 환경이 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있으며 AVP본부의 역할은 더욱 중요해지고 있다"며 "이러한 변화는 부담이 아니라 한 단계 도약할 수 있는 기회"라고 강조했다. 이어 "각자의 전문성을 기반으로 판단하고 책임 있게 실행하며 결과로 답하는 조직이 돼야 한다"고 당부했다.

현대차그룹 AVP본부는 글로벌 소프트웨어(SW) 센터 포티투닷을 비롯해 현대차·기아의 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 연구개발 역량을 일원화한 조직으로, 2024년 1월 신설됐다.

박 사장은 올해 중점 추진 과제로 ▲AVP-포티투닷 간 시너지를 통한 기술 내재화 및 시장 가치 입증 ▲도전적 환경에 대한 분석·대응 체계 고도화 ▲자체 역량에 대한 냉정하고 공정한 평가 ▲성공적 양산을 위한 연구개발(R&D) 부문과의 협업 강화 등을 제시했다.

또 내달 중 타운홀 미팅을 열어 주요 과제와 방향성을 공유하고, 사전 질의 수렴을 통해 형식에 얽매이지 않는 소통을 이어갈 계획이다.

박 사장은 이날 판교 포티투닷 사옥으로 출근하며 공식 업무를 시작했다. 지난달 선임 발표 이후 약 40일 만이다.

그는 직전까지 엔비디아에서 자율주행 소프트웨어를 담당하는 부사장으로 근무하며 컴퓨터 비전, 머신러닝, 인지, 센서 융합 분야를 총괄했다. 엔비디아 합류 이전에는 테슬라 오토파일럿 개발팀의 초기 핵심 멤버로 참여해 '테슬라 비전' 개발을 주도했으며, 카메라 중심 인지 구조 설계와 소프트웨어 중심 아키텍처 전환에 핵심 역할을 수행한 것으로 알려졌다.

chanw@newspim.com