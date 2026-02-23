에이블리 "고객 취향 반영된 '빅데이터', 하루 4억건씩 축적"

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
지난해 찜·장바구니·주문 등 DB 1500억개 이상 확보
전 세계 고객 취향 예측·상품 제안 그래프 구축 목표

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리는 하루 평균 4억건의 고객 행동 빅데이터가 축적되며, 지난해에만 약 1500억건의 데이터가 쌓였다고 23일 밝혔다.

고객 행동 빅데이터란 노출, 클릭, 상품 찜(선호 표시), 마켓 찜, 장바구니, 주문 수 등 이용자의 취향이 반영된 쇼핑 행동을 기록한 데이터베이스(DB)를 의미한다. 에이블리는 애플리케이션(앱) 내에서 발생하는 모든 행동 데이터를 사용자 아이디별로 정교하게 라벨링하고, 이를 연속적인 데이터셋으로 실시간 축적하고 있다.

에이블리는 하루 평균 4억건의 고객 행동 빅데이터가 축적되며, 지난해에만 약 1500억 건의 데이터가 쌓였다고 23일 밝혔다. [사진=에이블리]

상품을 클릭하고 저장하는 것뿐 아니라 노출된 상품을 클릭하지 않거나 클릭 후 구매로 이어지지 않는 행동까지 취향 정보로 포괄하는 심층 데이터라는 점이 특징이다. 에이블리 빅데이터는 이용자 취향을 학습하고 정교화하는 순환 구조를 형성하며 AI 개인화 추천 기술을 구동하는 핵심 엔진 역할을 하고 있다.

지난해 에이블리에 축적된 유저 행동 빅데이터는 1500억개 이상으로, 하루 평균 4억건의 취향 데이터가 1년 내내 축적된 규모다. 이 가운데 상품 및 마켓 찜, 리뷰, 장바구니 등 구매 의향이 반영된 데이터는 현재까지 누적 35억개를 넘어섰으며 지난 한 해에만 8억건이 새롭게 추가됐다.

에이블리는 업계 최대 규모 데이터를 확보할 수 있던 원동력으로 압도적인 트래픽을 꼽았다. 와이즈앱·리테일에 따르면 지난달 에이블리 월간 활성 사용자 수(MAU)는 934만6996명을 기록하며 패션·뷰티·식품 등 버티컬 커머스 플랫폼 가운데 1위를 차지했다. 지난달 에이블리 전체 앱 사용 시간은 총 4억9000만 분으로 앱 체류시간 역시 전문몰 중 가장 많았다.

개성 표현과 취향 소비를 중시하는 MZ세대 이용자 비중이 높은 점도 데이터 밀도를 높이는 요인으로 작용했다. 지난달 기준 에이블리 사용자 중 10~30대 비중은 73%로 과반을 크게 웃돌았으며 각 연령대 사용자 수 역시 전문몰 전체 1위를 기록하며 소비 흐름을 주도하는 유저층의 높은 충성도를 보여줬다.

최하늘 에이블리 최고기술책임자(CTO)는 "에이블리는 한국은 물론 일본 쇼핑 앱 '아무드'를 통해 해외 시장에서도 탄탄한 데이터 역량을 확보하고 있다"라며 "향후 에이블리는 몇 번의 클릭만으로 한 사람의 삶에 깃든 모든 취향을 예측하고 그에 맞는 상품과 서비스를 제안하며 전 세계 고객의 '취향 그래프'를 완성할 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com

