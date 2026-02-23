청송군, '정월대보름' 대비 산불방지 특별대책 가동

[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = '정월대보름'을 앞두고 경북 청송군이 산불방지 특별대책을 수립하고 산불예방 총력전에 나선다.

정월대보름 당일은 달집태우기 등 불을 사용하는 행사가 열리고, 각종 무속 행위들이 성행해 산불 발생 위험이 증가할 것으로 예상된다.

'정월대보름'을 앞두고 경북 청송군이 산불방지 특별대책을 수립하고 산불 예방 위한 총력 대응에 나선다.

청송군은 전국적으로 대형·동시다발 산불이 발생하고 있는 상황에서 군민의 안전을 지키고 재산을 보호하기 위해 정월대보름 산불 방지 특별 대책을 수립하고 이달 28일부터 3월 4일까지 5일간 산불 방지 대책 본부를 확대 운영하는 등 산불 예방 활동을 강화한다.

특별 대책 기간 동안 청송군은 산불감시원 68명을 투입해 감시 활동을 강화하고, 입산 통제 구역 입산자와 화기 소지자 단속에 나선다.

또 산불 진화 임차 헬기 운영과 산림재난대응단 신속 대응반(12:00~20:00) 가동을 통한 산불 대응 체계를 구축할 예정이다.

청송군은 또 정월대보름 전후 행사와 관련한 산불 방지 홍보도 강화한다.

청송군 관계자는 "정월대보름 전후로 달집태우기 등 화기 사용 행사가 많은 시기인 만큼, 산불에 대한 경계를 늦추지 말고, 산림 및 산림 인접 지역에서는 민속놀이와 무속 행위를 자제해 소중한 우리 산림 자원을 보존하는 데 앞장서 달라"고 당부했다.

