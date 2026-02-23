참여연대·민변 "쿠팡서 무단 결제 의심"...경찰 수사 의뢰

"자는 동안 28만원 상품 결제" 주장

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 시민단체가 쿠팡 무단 결제 의심 사례가 있다며 경찰에 수사를 요구했다.

참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 민생경제위원회는 23일 쿠팡 피해 신고센터에 접수된 무단 결제 의심 사례 7건 중 1건에 대해 서울경찰청에 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

서울 종로구 통인동에 위치한 참여연대 전경 [사진=참여연대]

참여연대는 "쿠팡은 대규모 개인정보 유출사고 관련해 피해자들에게 카드 또는 계좌번호 등 결제정보, 개인통관부호는 유출되지 않았다고 공지했고 민관합동 조사결과에서도 조사단은 결제 정보 유출은 확인되지 않았다고 밝혔다"며 "하지만 "하지만 신고센터에는 개인통관부호 도용 제보와 무단 결제 제보 여럿이 접수됐다"고 주장했다.

참여연대에 따르면 한 무단 결제 피해자는 "쿠팡에서만 사용하는 카드로 외국 오픈마켓에서 11번 결제와 취소가 반복됐다"고 전했다. 또 다른 피해자는 "자는 동안 28만 원짜리 상품이 결제됐고 주문취소 후 고객센터에 문의하니 결제정보는 유출되지 않았다고 했다"고 주장했다.

참여연대는 "쿠팡의 개인정보 유출규모를 축소하려는 시도를 놓치고 있는 것은 아닌지 우려되는 상황"이라며 "개인정보 유출사건에 대한 쿠팡의 제대로 된 보상과 결제정보 유출 여부에 대한 추가적인 조사를 촉구한다"고 강조했다.

