국민의힘, 강남·송파·강동·강서·관악구청장 등 26곳 중앙당서 직접 공천

수원·고양·용인 등 26곳 중앙 관리

5일부터 온라인 접수…45세 미만 심사료 면제·감면

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 중앙당 직접 공천 관할 지역을 확정했다. 특례시와 인구 50만 이상 대도시, 일부 자치구를 포함해 전국 주요 격전지를 중앙당이 관리하겠다는 방침이다. 청년 패스트트랙 제도도 도입해 45세 미만 정치신인의 진입 장벽을 낮추기로 했다.

국민의힘은 23일 제9회 전국동시지방선거 공천관리위원회 2차 회의를 열고 중앙당 공천관리위원회가 직접 공천을 관할할 지역을 선정하는 등 공천 일정과 세부 방안을 확정했다.

중앙당 공관위는 당규에 따라 특례시 5곳(수원시, 고양시, 용인시, 창원시, 화성시), 인구 50만 이상 대도시 14곳(성남시, 안양시, 부천시, 평택시, 안산시, 남양주시, 시흥시, 파주시, 김포시, 청주시, 천안시, 전주시, 포항시, 김해시), 자치구 7곳(서울 강서구·관악구·강남구·송파구·강동구, 대구 달서구, 인천 부평구) 등 26개 지역을 직접 공천 지역으로 확정했다.

향후 시도당 요청이 있거나 복합선거지역, 상징성과 파급력이 큰 지역 등 여러 상황을 고려해 추가 지정할 예정이다.

공관위는 공천 일정도 확정했다. 공고는 다음 달 1일부터 4일까지 4일간 진행되며, 접수는 3월 5일부터 11일까지 온라인 공천신청 시스템을 통해 이뤄진다.

심사료는 광역단체장 800만원, 기초단체장 600만원, 광역의원 400만원, 기초의원 300만원으로 책정됐다. 광역·기초의원 대상 공직후보자 기초자격평가(PPAT) 전형료는 10만원이다.

이번 공천에서는 청년패스트트랙 제도를 새롭게 도입해 정치신인 청년의 진입 장벽을 대폭 낮췄다. 선거일 기준 45세 미만 정치신인 청년의 경우 광역·기초의원 심사료를 전액 면제받고, 광역·기초단체장 심사료는 50% 감면된다. 호남 등 취약지역의 경우 심사료를 90% 감면해준다. PPAT 전형료도 면제된다.

공관위는 공천 과정의 투명성과 공정성을 확보하기 위해 클린공천지원단을 운영하고, 친·인척 및 특수관계, 기타 제척사유 등 공관위 특수관계 범위 규정을 마련하기로 했다.

또한 광역·기초단체장 우선추천지역 및 광역·기초의원 비례대표, 우선추천지역 심사를 위해 국민공천배심원단을 구성한다. 배심원단은 온라인 공모를 통해 각 30인 이상으로 꾸려지며, 청년 50% 이상(20대 20%, 30대 30%, 40대 10%)이 참여할 방침이다.

공관위는 시도 공관위 운영과 관련해 계파 영향력 배제 및 독립성을 최우선으로 하고, 외부 인사 50% 이상 참여, 국회의원·당협위원장 3분의 1 초과 금지 및 여성 30%·청년 20% 이상 참여 등의 협조 지침을 마련했다. 운영 면에서는 공천이 권력이 아닌 관리임을 인식하고 미래 중심 공천을 요청했으며, 심사 시 후보자 3분 정책 프레젠테이션 실시 등 후보자 정책 능력 검증을 당부했다.

아울러 후보자의 역량 강화를 위한 공직후보자 역량강화교육과 국민 눈높이에 미달하는 후보를 평가하는 공직후보자 기초자격평가(PPAT)를 실시하기로 했다. 온라인교육관리시스템을 도입하고 교육이수를 의무화해 예년보다 강화된 방식으로 진행된다. 당의 정체성과 정책방향에 부합하는 후보인지 평가할 수 있도록 커리큘럼을 구성하며, 구체적인 가산점 등 세부사항은 향후 공관위 회의를 통해 결정된다.

