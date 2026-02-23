유니온바이오메트릭스, 정부 스마트빌딩 보안 통합플랫폼 개발 완료

제조사 호환 문제 해결한 개방형 플랫폼 구현

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 생체인식 보안 전문기업 유니온바이오메트릭스는 제조사 간 호환 문제로 연동이 어려웠던 스마트빌딩 물리보안 시스템을 하나로 통합하는 개방형 플랫폼을 완성했다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 과학기술정보통신부가 추진하고 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관한 '비대면서비스 물리보안 통합플랫폼 운영체계 개발' 연구개발(R&D) 사업을 성공적으로 완료했다. 이번 사업은 스마트빌딩 내 출입통제·영상보안·보안 센서 등 제조사마다 규격이 달라 연동이 어려웠던 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다.

특히 유니온바이오메트릭스는 표준 응용 프로그래밍 인터페이스(API) 기반의 연동 구조를 적용해 특정 제조사에 종속되지 않는 개방형 통합플랫폼을 구현했다. 건물 전반의 개별 물리보안 시스템을 하나의 플랫폼으로 연동하고, 복잡한 이벤트 정보를 단일 관제 화면에서 관리할 수 있다. 디지털 트윈 기반 관제 기술도 접목해 운영 효율성과 대응 속도를 강화했다.

또한 실증은 유니온바이오메트릭스 스마트빌딩 실증랩과 KISA 본원의 실제 출입게이트에서 단계적으로 진행됐다. 출입통제·영상보안·보안 센서를 연동해 위험 상황 탐지 및 대응 복합 시나리오를 수행하며 현장 적용 가능성과 운영 안정성을 확인했다.

장명훈 유니온바이오메트릭스 사장은 "이번 과제 성공은 스마트빌딩 환경에서 보안 운영의 새로운 기준을 정립했다는 점에서 의미가 크다"며 "국내외 스마트빌딩 시장에서 통합 보안 플랫폼의 표준으로 활용될 수 있도록 사업 역량을 집중할 것"이라고 밝혔다.

한편 유니온바이오메트릭스는 오는 3월 세계 보안 엑스포(SECON 2026)에 참가해 이번 실증 성과가 반영된 차세대 물리보안 통합플랫폼을 선보일 예정이다.

