전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

법무부 간부 "계엄 포고령 위헌·위법" 지적에도…박성재 '침묵'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

계엄 당시 법무부 간부 3명이 반대했으나 박성재 '무반응'
朴, '尹 출국금지' 공개한 간부에 "야당과 결탁했냐" 질책

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포 직후 열린 법무부 간부회의에서 "계엄 포고령이 위헌·위법"이라는 지적이 나왔지만 박성재 전 법무부 장관이 침묵했다는 법정 증언이 나왔다.

승재현 법무부 인권국장은 23일 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 열린 박 전 장관의 내란중요임무종사 등 혐의 속행 공판에서 이같이 밝혔다.

12·3 비상계엄 선포 직후 열린 법무부 간부회의에서 "계엄 포고령이 위헌·위법"이라는 지적이 나왔지만 박성재 전 법무부 장관이 침묵했다는 법정 증언이 나왔다. 사진은 박 전 장관이 지난달 26일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란중요임무종사 혐의 사건 첫 공판기일에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

승 국장은 계엄 직후 열린 법무부 비상 간부회의에서 3명의 간부가 비상계엄에 반대 혹은 검토 취지의 의견을 밝혔으나 박 전 장관이 별 반응을 보이지 않았다고 증언했다.

승 국장은 "우리는 법무부라 법리 검토가 필요할 듯해서 작은 목소리로 '문제가 있을 수 있으니 검토가 필요하다'고 말했다"고 밝혔다.

다만 "(박 전 장관이) 계엄에 찬동하고자 했다면 격노했겠지만 마지막까지 그런 부분은 없었다"고 덧붙였다.

한편 계엄 사태 이후 국회에서 윤석열 전 대통령의 출국금지 사실을 공개한 배상업 전 출입국·외국인정책본부장에게 박 전 장관이 "야당과 결탁했느냐"고 질책했던 정황도 이날 재판에서 드러났다.

배 전 본부장은 이날 오후 재판에 증인으로 출석해 "'왜 윤 전 대통령 출국금지 사실을 국회에서 공개했느냐'는 (박 전 장관의) 질책이 있었다"며 "질책할 순 있는데 결정적으로 '야당과 결탁했느냐'는 말을 들어서 책임지고 사직했다"고 밝혔다.

재판장인 이진관 부장판사가 "통상 출국금지에 대해서는 밝히지 않는 것이 원칙인데 윤 전 대통령에 대해서는 국회에서 밝힌 이유가 뭐냐"고 묻자, 배 전 본부장은 "혼란스러운 상황이라 밝히는 것이 낫다고 생각했다"고 답했다.

박 전 장관이 당시 간부회의에서 계엄사 합동수사본부 검사 파견을 지시했다는 의혹에 대한 증언도 나왔다. 박 전 장관 측 변호인이 "박 전 장관이 회의 초반에 합수본 검사 파견을 검토해보라고 검찰과장에게 지시했나"라고 묻자, 배 전 본부장은 "네. 기억난다"라고 답했다.

배 전 본부장은 "합수부라는 단어는 12·12 사태 때 전두환이 합수부장을 했다 보니까, 오랜만에 듣는 단어라서 명확히 기억하고 있다"며 "우리나라에서 그때말고 합수부라는 말이 쓰인 적이 있나"라고 말했다. 

hong90@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동