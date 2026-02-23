코스맥스, 지난해 매출 2.4조 육박…K뷰티 인기에 최대 실적 경신

영업익 1958억…매출·영업익 두 자릿수 증가

중국 법인, 오랜 소비 둔화 뚫고 10% 성장



[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 글로벌 화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스가 지난해 연간 매출 2조4000억원에 육박하는 성과를 내며 역대 최대 실적을 경신했다.

코스맥스는 2025년 연결 기준 매출은 전년 대비 10.7% 증가한 2조3988억원, 영업이익은 전년 대비 11.6% 성장한 1958억원을 기록했다고 23일 밝혔다.

코스맥스 CI. [사진=코스맥스]

한국 법인은 전 세계적인 K스킨케어 열풍에 힘입어 성장을 지속했다. 지난해 매출은 전년 대비 12.4% 성장한 1조5264억원, 영업이익은 11.5% 오른 1546억원을 기록했다. 특히 4분기에는 겔마스크, 크림, 선케어 제품 등 기초 카테고리가 고성장을 이어갔으며 새롭게 집중한 헤어와 바디 카테고리에서도 유의미한 성과를 거뒀다.

중국 법인은 오랜 현지 소비 둔화를 뚫고 반등에 성공했다. 연간 매출은 전년 대비 10.2% 증가한 6327억원을 기록했다. 중국 시장은 상하이 법인을 중심으로 추진해 온 고객사 다변화가 결실을 보며 기초와 색조 고객사 모두 고성장세를 보여줬다. 광저우 법인에서는 고객사들의 동남아시아 수출이 증가하고 제품 카테고리가 다변화하면서 전체 성장을 뒷받침했다.

미국 법인의 연간 매출은 1326억원으로 전년 대비 소폭 하락했으나 4분기 매출이 전년 동기 대비 24.2% 급증하며 본격적인 상승 곡선을 타기 시작했다. 캘리포니아 영업 사무소를 통한 서부 신규 고객사 유입이 매출 성장을 이끌었으며 바디 및 선케어, K-뷰티 콘셉트를 접목한 기초 제품 등이 현지에서 좋은 반응을 얻고 있다.

태국 법인 매출은 올해 선케어 제품의 급성장 등을 토대로 전년 대비 68.2% 급증한 732억원을 기록했다. 다만 인도네시아 법인 매출은 높은 기저 부담과 현지 정치적 상황에 따른 소비 심리 악화 등의 요인으로 전년 대비 13.7% 하락한 977억원으로 집계됐다.

태국과 인도네시아 법인은 올해 베트남과 인도 등 인접 지역까지 영향력을 확대하는 등 신흥국 시장 공략을 가속화할 방침이다. 또 제조업자 브랜드 개발·생산(OBM) 방식을 통해 고객사 다변화 및 수익성 확대에 나서고 있다.

코스맥스는 지난해 이룬 성과를 바탕으로 올해 글로벌 시장 지배력을 강화한다. 경영 키워드로 '우리의 힘으로 고객 가치에 프리미엄을 더하자'로 정하고 선케어와 베이스 메이크업 등 전략 품목을 중심으로 초격차 역량을 갖춘다는 방침이다. 아울러 글로벌 법인 간 공동 영업을 확대하고 중동, 남미, 아프리카 등 신흥국 시장에서의 영향력을 높일 계획이다.

코스맥스 관계자는 "아시아 법인이 주도한 견조한 성장세와 더불어 미국 및 유럽 등 주요 시장에서 입지가 공고해지며 역대 최대 실적을 달성할 수 있었다"며 "앞으로도 K인디브랜드와의 동반 성장은 물론 전 세계 신시장에 적극 대응해 세계 1위 화장품 ODM 기업의 위상을 더욱 높이겠다"고 말했다.

