김혜경 여사, 브라질 영부인에 '맞춤 한복' 선물… 한국어로 "감사해" 화답

한복에 맞는 장신구·꽃신도 전달

서울공예박물관도 이어서 방문

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김혜경 여사가 23일 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 부인 잔자 룰라 다 시우바 여사에게 맞춤 제작한 한복을 선물했다.

전은수 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "김 여사는 잔자 여사와 환담 장소로 이동하며 지난 21일 서울 광장시장에서 잔자 여사를 위해 맞춤 제작한 한복을 선물했다"고 밝혔다.

김혜경 여사가 23일 청와대에서 호잔젤라 다시우바 여사에게 맞춤전통한복을 선물한 뒤 기념촬영하고 있다 [사진=청와대]

김 여사는 "잔자 여사가 직접 입으시면 더욱 아름다울 것 같다"는 덕담과 함께 한복에 어울리는 장신구와 꽃신을 전달했다. 잔자 여사는 한국어로 "감사합니다"라고 화답했다.

김 여사는 이어진 환담 자리에서 "지난 주말 잔자 여사와 함께한 파주 국립민속박물관 방문 영상이 화제가 됐고, 특히 한복을 입은 SNS 장면 등이 보도되며 우리 국민 사이에서 큰 인기를 얻고 있다"고 말했다. 이에 잔자 여사는 "브라질 현지에서도 관련 소식들이 큰 사랑을 받고 있다"며 "방한 기간 한국 요리와 문화를 깊이 즐길 수 있었던 만큼, 앞으로도 한국과 함께 다양한 협력을 이어가길 희망한다"고 화답했다.

김혜경 여사가 23일 청와대에서 호잔젤라 다시우바 여사와 친교의 시간을 가지며 기념촬영하고 있다 [사진=청와대]

두 여사는 다양한 사회적 문제와 현안에 대해서도 폭넓은 대화를 나눴다. 김 여사는 "잔자 여사께서 왕성한 사회 활동을 이어가며, 차별 없는 세상을 만들기 위해 헌신하시는 모습이 매우 인상적"이라고 평가했다. 또 "양국 대통령께서 걸어온 길이 비슷하여 말하지 않아도 서로 통하는 것이 많으실 것 같다"며 "대한민국과 브라질이 상생하며 함께 나아가는 동반자가 되길 바란다"고 희망했다.

두 여사는 이날 서울공예박물관도 방문했다. 두 여사는 '장인, 세상을 이롭게 하다'라는 주제로 마련된 전시를 관람하며, 한국 근대 이후의 공예 역사를 살폈다.

김혜경 여사가 23일 서울공예박물관에서 호잔젤라 다시우바 여사와 특별전시를 둘러보며 친교의 시간을 보내고 있다 [사진=청와대]

잔자 여사는 철사, 구슬, 빨대, 은박지 등 버려진 소재와 일상적인 재료에 새로운 예술적 가치를 부여한 작품들을 보고, "예술을 통해 지속가능성의 문제를 다시금 생각하게 돼 매우 감명 깊다"는 소감을 밝혔다.

이에 김 여사는 "재활용을 통해 전통 한복부터 드레스에 이르기까지 그 아름다움을 표현했을 뿐만 아니라, 환경오염과 생명 존중 그리고 우리에게 필요한 희망과 역동적인 에너지의 메시지까지 전하고 있어 더욱 의미가 크다"고 화답했다.

김혜경 여사가 23일 서울공예박물관에서 호잔젤라 다시우바 여사와 특별전시를 둘러보며 친교의 시간을 보내고 있다 [사진=청와대]

두 여사는 이번 일정을 통해 지구 반대편에 위치한 한국과 브라질 양국이 지리적 거리를 극복하고 우의를 증진하는 데 있어, 인적·문화적 교류가 핵심적인 역할을 한다는 점에 다시 한번 공감하기도 했다.

김 여사는 "오늘 환담과 친교 일정이 서로를 깊이 이해하고 우정을 쌓는 소중한 계기가 된 것을 기쁘게 생각한다"며 일정을 마무리했다.

