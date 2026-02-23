설 연휴 강릉 찾은 발길 더 늘었다…일평균 방문객 10.3%↑

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시가 '2026-2027 강릉 방문의 해'를 선포한 가운데 올해 설 연휴 기간 강릉을 찾은 방문객이 전년보다 큰 폭으로 늘어난 것으로 집계됐다.

강릉시는 23일 "한국관광공사 빅데이터 분석 결과, 지난 14일부터 18일까지 5일간 강릉 방문객은 86만3902명으로 나타났다"며 "연휴 일수 차이로 총 방문객 수는 전년도 설 연휴(6일간 94만208명)보다 소폭 줄었지만, 일평균 방문객은 17만2780명으로 전년 15만6701명 대비 10.3% 증가했다"고 밝혔다.

설 연휴 오죽헌을 찾는 관광객.[사진=강릉시] 2026.02.19 onemoregive@newspim.com

교통 지표도 증가세를 보였다. 설 연휴 전후 5일간 철도 이용객은 2025년 3만3718명에서 올해 3만5102명으로 늘었고, 고속도로를 통해 강릉에 진입한 차량 역시 16만342대에서 18만952대로 증가했다. 시는 "대중교통과 자가용 모두에서 강릉 방문 수요가 확대된 것"이라고 분석했다.

연휴 기간 시는 경포·안목해변, 허균허난설헌기념공원, 오죽헌, 월화거리, 강릉대도호부관아 등 주요 관광지에서 설 맞이 전통놀이 체험과 공연, 가족 참여 프로그램을 운영하며 '관광도시 강릉' 홍보에 힘을 쏟았다. 전통문화와 겨울 바다를 함께 즐길 수 있는 콘텐츠가 체류 만족도를 높였다는 평가다.

시는 방문객 증가 요인으로 명절 가족 여행 트렌드 확산, 동해선 개통 이후 철도 접근성 개선, 겨울 바다·전통문화 체험 수요 증가 등을 꼽았다. 특히 수도권·영남권에서 동해선을 이용한 방문이 꾸준히 늘면서 '방문의 해' 효과가 더해지고 있는 것으로 보고 있다.

엄금문 강릉시 관광정책과장은 "설 명절 방문객 증가세는 '강릉 방문의 해' 추진과 함께 사계절 체류형 관광도시로 전환하는 노력이 성과를 내고 있음을 보여준다"며 "앞으로도 차별화된 콘텐츠와 공격적인 마케팅으로 국제관광도시 강릉을 만들어 가겠다"고 말했다.

