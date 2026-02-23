'FTA 불모지' 브라질과 경제협력 강화…수출시장 다변화 박차

한-브라질 비즈니스포럼 개최

룰라 대통령 등 300여명 참석

핵심광물 등 MOU 6건 체결

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라가 'FTA 불모지' 브라질과 경제협력을 대폭 강화한다.

브라질은 남미 최대의 시장으로서 정부가 추진하고 있는 시장 다변화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

산업통상부(장관 김정관)와 브라질 외교부는 23일 서울 롯데호텔에서 '한-브라질 비즈니스 포럼'을 공동 개최했다.

이날 행사에는 한국을 국빈 방문 중인 브라질 룰라 대통령과 김정관 산업통상부 장관을 포함해 양국 정부 및 기업 주요 인사 약 300여명이 참석했다.

김정관 산업통상부 장관이 23일 오후 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '한-브라질 비즈니스 포럼'에서 축사를 하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.02.23 dream@newspim.com

한국경제인협회와 브라질 무역투자진흥공사(Apex-Brasil)가 주관한 이번 포럼에서는 첨단제조업·핵심광물, 인공지능(AI), 식품·미용·건강 소비재 등 유망 분야에서 양국 업계간 협력 강화 방안을 논의했다.

또한 현지 진출에 관심이 있는 우리 기업을 대상으로 브라질 투자환경에 대한 소개가 진행됐다.

이번 행사에 한국 정부 대표로 참석한 김정관 장관은 "브라질은 우리의 남미 최대 교역·투자 파트너로서, 한국은 자동차·조선·배터리 등 분야에서, 브라질은 핵심광물·항공기·농식품 분야에서 상호보완적 산업구조를 가지고 있는 만큼 양국 간 협력 분야는 무궁무진하다"고 평가했다.

이어 "양국 경제협력 잠재력을 극대화하고 양국 업계에 안정적이고 예측가능한 통상 환경을 조성하는 차원에서 한-메르코수르 무역협정(TA) 협상 재개를 통한 통상 네트워크 강화가 매우 중요하다"고 강조했다.

한편 양국 정부는 금일 오전 한-브라질 정상회담을 계기로 '한-브라질 통상 및 생산통합 협약'을 체결해 첨단산업, 공급망, 디지털, 그린경제 등 전략 분야에서 양국 간 실질 협력을 위한 제도적 기반을 마련했다.



이어 개최된 비즈니스 포럼에서는 바이오·의약, 진단키트 등 분야에서 양국 기업 간 협력 MOU 5건, 무역·통상 분야에서 양국 경제단체 간 MOU 1건 등 총 6건의 협력 MOU가 체결됐다.

산업부 관계자는 "이번 정부 간 협약과 민간 협력 MOU를 기반으로 향후 양국 경제협력 고도화와 우리 기업의 시장 다변화를 위한 지원 노력을 한층 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

