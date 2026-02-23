에스에너지, 중동 현지 기업과 20MW 규모 모듈 공급 계약

국내 대기업 발전소에도 3.3MW 규모 모듈 납품

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에스에너지는 23일 중동 현지 기업과 20MW 규모 모듈 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 국내 대기업 태양광 발전소에 3.3MW 규모 모듈 공급을 확정했다고 밝혔다.

에스에너지 측은 "이번 성과는 에스에너지가 그동안 공들여온 해외 네트워크 확장과 품질 중심의 내실 경영이 국내외 시장에서 동시에 빛을 발한 결과"라며 "현지 파트너사인 A사와 업무협약을 맺고, 2026년 공급을 목표로 20MW 규모의 고효율 태양광 모듈 협력을 구체화했다"고 설명했다.

에스에너지는 국내에서도 탄소국경조정제도(CBAM) 대응 수요기업의 태양광 발전소 프로젝트에 3.3MW 규모 모듈을 납품한다. 해당 프로젝트는 대기업이 발주한 사업으로, 에스에너지는 품질 기준과 납품 요건을 충족해 공급을 확정했다.

CBAM은 유럽연합(EU)이 도입한 제도로, 탄소 배출량에 따라 수입 제품에 비용을 부과하는 제도다. 국내 기업들은 이에 대응하기 위해 재생에너지 사용을 확대하고 있다.

에스에너지는 이번 중동 협약과 국내 공급 계약을 통해 해외 사업 기반과 국내 매출을 동시에 확보했다. 중동 물량은 2026년 공급을 목표로 하고 있으며, 국내 물량은 해당 발전소 건설 일정에 맞춰 납품이 진행될 예정이다.

에스에너지 관계자는 "중동에서의 MOU는 회사의 미래 비전을, 국내 대기업 공급은 탄탄한 기초 체력을 보여주는 사례"라며 "이번 성과를 기점으로 국내외 영업망을 더욱 공격적으로 가동해 경영 정상화를 넘어 수익성 개선을 본격화하겠다"고 전했다.

