한-브라질 공동언론발표…"4개년 행동 계획 채택·10건 MOU 체결"

청와대서 정상회담 후 공동언론발표

"중소기업 협력·농업 분야 3개 MOU 체결"

"한반도 평화가 세계 평화에 영향"

"AI 기본 사회 설명 …양국 공동 연구 제안"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 23일 "오늘 채택된 한-브라질 4개년 행동 계획은 정치와 경제, 실질 협력, 민간 교류 등 포괄적 분야에서 양국 관계를 이끌어 갈 로드맵으로 자리 잡을 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 정상회담 이후 공동 언론 발표를 통해 "저와 룰라 대통령은 양국 간 호혜적 경제 협력을 보다 확대해야 한다는 점에 공감했다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 정상회담을 한 뒤 공동언론발표를 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "이번 정상회담에서 양국은 10개의 양해각서(MOU)와 약정을 체결함으로써 분야별 실질 협력의 이행 체계를 만들기로 약속했다"며 "중소기업 협력 MOU 체결은 대기업 중심으로 이뤄지던 양국 간 무역과 투자를 중소기업까지 확산시키는 중요한 계기가 될 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 "보건 분야 규제 협력 MOU를 통해 최근 브라질에서 인기를 끌고 있는 K-화장품이 더 많은 브라질 국민의 사랑을 받게 될 것"이라며 "농업 분야에서도 3개의 MOU를 체결했는데 농업 대국이자 선진 농업 기술 보유국인 브라질과의 협력은 대한민국 식량 안보를 위해 매우 중요한 과제"라고 강조했다.

또 이 대통령은 "우주와 방산, 항공 등 미래 산업 분야에서도 양국 간 협력의 지평을 넓혀 나갈 것"이라며 "지난해 12월 브라질 알칸타라 우주센터에서 대한민국 첫 상업 발사체 한빛-나노의 발사를 시도했던 일은 양국 간 우주 협력의 중요한 자산이 됐다. 머지않은 미래에 발사에 꼭 성공할 것으로 기대한다"고 말했다.

이 대통령은 "오랜 우방이자 글로벌 사우스 지역의 리더로서 양국이 글로벌 정세와 지역 현안에 관해서 긴밀히 논의하기로 했다"며 "브라질이 기후 변화 대응과 다자주의 복원 같은 글로벌 의제를 선도하고 있다는 점을 높이 평가한다"고 했다.

두 정상은 한반도의 평화가 동북아시아 평화를 넘어 전 세계 평화에 깊은 영향을 미친다는 점에도 공감했다. 이 대통령은 "싸울 필요가 없는 상태, 평화야말로 어렵지만 가장 튼튼한 안보"라며 "우리 정부는 이를 위해 남북 간 대화 협력을 재개하고 평화 공존과 공동 성장의 미래를 열어낼 확고한 의지가 있음을 충분히 설명했다"고 밝혔다.

이 대통령은 "룰라 대통령은 빈곤 퇴치와 경제발전이 동시에 가능하다는 포용적 성장의 주요한 롤모델을 제시한 사람"이라며 "이에 인공지능(AI) 기술 발전의 혜택을 모두가 함께 누리는 AI 기본사회 비전에 대해 설명하고, 복지와 경제의 시너지를 창출할 정책에 대해 양국이 공동으로 연구할 것을 제안했다. 양국이 정책 연구 분야에서의 공조와 교류를 늘려 나갈 수 있도록 구체적인 방안을 모색할 것"이라고 말했다.

