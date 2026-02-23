경찰청, 브라질 연방경찰청과 수사 공조 업무협약

한류 사기 대응 논의

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 23일 서울에서 브라질 연방경찰청과 초국가범죄 대응과 수사 공조를 위한 경찰 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 양 기관이 체결하는 첫번째 공식 협약이다.

협약에 이어 유재성 경찰청장 직무대행(차장)은 안드레이 파소스 로드리게스 브라질 연방경찰청장과 치안 총수회담을 가졌다.

유재성 경찰청장 직무대행(차장)과 안드레이 파소스 로드리게스 브라질 연방경찰청장은 23일 서울에서 치안 총수회담을 갖고 초국가범죄 대응과 수사 공조를 위한 경찰 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. [사진=경찰청]

회담에서 유 대행은 마약 밀매, 온라인 스캠 등 초국가범죄가 전 세계 위협이 되고 있음을 설명하면서 브라질 연방경찰청과 연대를 강조했다.

경찰청은 브라질 연방경찰청에 '국제공조협의체(IICA)' 정식 가입을 제안하고 국제 공조 작전에 참여를 요청했다.

중남미 27개국 경찰기관 협력체인 중남미경찰연합(AMERIPOL·아메리폴) 사무총장이기도 한 로드리게스 청장에게 한국 경찰청이 옵저버 자격으로 참여하는 것을 제안했다.

양 기관 총수는 브라질 내 한류 열풍을 악용해 한국인을 사칭해 허위 공연 정보를 유포하는 '한류 사기' 대응방안도 논의했다.

유 대행은 중남미 최대 한류 시장인 브라질에서 우리 국민과 현지 팬들을 보호하기 위한 선제적인 대응이 필요하다는 점을 강조했다. 양 기관은 범죄 예방을 위한 예방과 홍보 활동을 강화하고, 수사 공조로 양국 국민 피해 최소화하기로 뜻을 모았다.

krawjp@newspim.com