경찰청, 브라질 연방경찰청과 수사 공조 업무협약

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 23일 서울에서 브라질 연방경찰청과 초국가범죄 대응과 수사 공조를 위한 경찰 협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 양 기관이 체결하는 첫번째 공식 협약이다.
협약에 이어 유재성 경찰청장 직무대행(차장)은 안드레이 파소스 로드리게스 브라질 연방경찰청장과 치안 총수회담을 가졌다.
회담에서 유 대행은 마약 밀매, 온라인 스캠 등 초국가범죄가 전 세계 위협이 되고 있음을 설명하면서 브라질 연방경찰청과 연대를 강조했다.
경찰청은 브라질 연방경찰청에 '국제공조협의체(IICA)' 정식 가입을 제안하고 국제 공조 작전에 참여를 요청했다.
중남미 27개국 경찰기관 협력체인 중남미경찰연합(AMERIPOL·아메리폴) 사무총장이기도 한 로드리게스 청장에게 한국 경찰청이 옵저버 자격으로 참여하는 것을 제안했다.
양 기관 총수는 브라질 내 한류 열풍을 악용해 한국인을 사칭해 허위 공연 정보를 유포하는 '한류 사기' 대응방안도 논의했다.
유 대행은 중남미 최대 한류 시장인 브라질에서 우리 국민과 현지 팬들을 보호하기 위한 선제적인 대응이 필요하다는 점을 강조했다. 양 기관은 범죄 예방을 위한 예방과 홍보 활동을 강화하고, 수사 공조로 양국 국민 피해 최소화하기로 뜻을 모았다.
krawjp@newspim.com