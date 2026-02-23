삼성운용 'KODEX 증권', 1년 수익률 292.8%

레버리지 제외 ETF 1위

순자산 9468억원 기록

'1조 클럽 진입' 목전

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용은 'KODEX 증권' 상장지수펀드(ETF)의 최근 1년 수익률이 292.8%를 기록해 레버리지형을 제외한 전체 ETF 가운데 1위에 올랐다고 23일 밝혔다. 연초 이후 수익률은 99.4%로 집계됐다. 삼성자산운용은 코스피가 5000선을 돌파하면서 증시 거래대금이 증가한 점을 배경으로 꼽았다. 거래 증가에 따라 증권사 위탁매매 수수료 수익 확대가 예상된다는 설명이다.

삼성자산운용은 "정부의 밸류업 정책에 발맞춘 증권사들의 적극적인 주주환원 노력도 투심을 자극하고 있다"며 "주요 증권사들이 자사주 매입 및 소각, 배당 확대 등을 잇달아 발표하면서 저평가 매력이 부각된 점이 지수 상승의 강력한 촉매제가 됐다"고 밝혔다.

KODEX 증권 ETF는 지난 2008년 상장된 상품으로 국내 증권 업종 종목을 편입하고 있다. 미래에셋증권, 한국금융지주, 키움증권, 삼성증권 등을 구성 종목으로 담고 있다.

[사진=삼성자산운용]

연초 이후 개인 누적 순매수는 1358억원으로 집계됐다. 지난 19일 하루 개인 순매수는 652억원을 기록해 전체 ETF 가운데 2위를 나타냈다. 순자산은 9468억원으로 집계됐다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 "최근 증권 업종의 역대급 실적 기대감과 주주환원 정책 등으로 증권 업종의 수익률이 다른 업종을 압도하고 있다"며 "증권 업종 전반적인 수혜가 예상되는 현재 상황에서 개별 종목투자 대신 KODEX 증권 ETF를 통해 효율적인 투자를 하는 투자자들이 늘어나고 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com