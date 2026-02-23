전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

한·미 '자유의 방패 훈련' 발표 연기…훈련 축소 놓고 한미 간 이견 노출

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

정부 "긴장 완화 필요" vs 미군 "사전계획 일방 수정 부담"
FS 연습 일정 25일 발표 보류, 전작권 검증 차질 우려도
미군 B-52·F-16 대규모 전개, 서해‧동해서 별도 훈련

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한·미가 다음 달 예정된 연합연습 '자유의 방패(FS)'의 규모 축소 여부를 놓고 의견차를 좁히지 못해 연습 실시 계획 발표가 연기됐다. 훈련 규모 문제는 단순 일정 조정이 아니라 한미동맹 신뢰와 전시작전통제권(전작권) 검증 일정과도 직결되는 사안이어서 파장이 예상된다.

군 관계자들에 따르면, 합동참모본부와 주한미군은 3월 9~19일 FS 연합연습을 실시한다는 계획을 오는 25일 공동 발표할 예정이었다. 그러나 한국 측이 야외 기동훈련(FTX) 규모를 대폭 축소하자고 제안하자, 미 측이 난색을 표하면서 공식 발표가 연기됐다.

[서울=뉴스핌] 올해 첫 쌍매훈련에 참가 중인 한 F-15K 전투기(가장 아래)와 미 A-10 공격기 2대가 8일 오전 연합 편대비행을 실시하고 있다. 쌍매훈련은 6일부터 10일까지 실시된다. [사진=공군]2023.03.09 photo@newspim.com

정부는 "남북 간 군사적 긴장 완화가 필요하다"는 판단 아래 훈련 축소를 요청한 것으로 알려졌지만, 주한미군은 이미 한 달 전부터 미 본토 및 괌에서 병력과 장비가 이동 중이었다는 점에서 당혹감을 감추지 못한 것으로 전해졌다. 일부 미군 전력은 이미 국내에 전개를 완료한 상태다.

앞서 미 측은 지난달 15일 한·미·일 공중 연합훈련을 제의했지만, 우리 국방부는 "시기적으로 어렵다"며 조정 의사를 밝힌 바 있다. 일정이 설 연휴(2월 15~18일)와 일본의 '다케시마의 날' 행사(22일) 직전과 겹친다는 이유였다. 그러나 미군은 이후에도 16일과 18일 B-52H 전략폭격기 4대를 동원, 일본 항공자위대와 함께 동해·동중국해에서 공중훈련을 강행했다.

주한미군도 18~19일 서해상에서 F-16 수십 대를 투입해 100여 차례 이상 출격을 반복하는 등 독자적 공중훈련을 진행했다. 군 안팎에서는 "전례 없이 공격적인 스케줄"이라는 평가가 나온다.

국방부는 논란 확산을 의식해 "한·미·일 공중훈련을 우리 정부가 거절한 것은 아니다"라며 "이번 미·일 공중훈련은 한·미·일 안보협력 차원의 3국 연합훈련과는 성격과 목적이 다르다"고 했다. 그러면서 "동맹 간 훈련의 시기나 범위, 참여 방식은 상시적으로 조율되는 사안"이라며 "한미동맹과 한·미·일 안보협력에 대한 우리의 의지는 여전히 굳건하다"고 강조했다. 

[여주=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한미연합정례훈련인 '을지 자유의 방패'(UFSㆍ을지프리덤실드) 연습기간인 27일 오전 경기도 여주시 남한강 일대에서 제 7군단 공병여단, 미군 제2보병사단, 한미연합사단 제11공병대대 장병들이 한미연합 도하훈련을 하고 있다. 2025.08.27 ryuchan0925@newspim.com

하지만 이어지는 훈련 축소 요청과 미군 단독훈련, 서해 상 중국 전투기와의 대치 사례 등이 잇따라 드러나면서, 한미 간 군사적 균열 우려가 커지고 있다. 군 소식통은 "FS 실시 계획은 조만간 발표될 것"이라며 "한미 연합훈련은 동맹 신뢰의 상징인 만큼 최종 축소 없이 진행될 가능성이 높다"고 말했다.

양국은 지난해 11월 안보협의회의(SCM) 공동성명에서 전작권 전환 3단계 검증 중 2단계인 완전운용능력(FOC) 평가를 올해 내 완료하기로 합의했으며, FS 연습은 이를 위한 핵심 절차다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동