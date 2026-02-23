李대통령 "과학기술·핵심광물 협력 제도화"…룰라 "전략적 동반자, 기쁜 마음"

청와대에서 확대 회담

李 "한-브 4개년 행동 계획 채택"

룰라 "핵심 광물에 한국 기업 투자 원해"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 23일 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 만나 "식량 안보와 중소기업, 과학기술, 보건, 의료, 핵심광물, 에너지 전환, 환경, 우주 문화에 이르기까지 광범위한 분야로 양자 협력을 제도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 국빈으로 방한한 룰라 대통령과 가진 확대회담에서 "앞으로 양국은 각자가 지닌 잠재력과 상호 보완성을 활용해 경제 협력의 지평을 더욱 확대해 나갈 것"이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "이를 위한 구체적인 청사진으로 한국과 브라질의 전략적 동반자 관계 이행을 위한 4개년 행동 계획을 지금 채택하게 되었음을 진심으로 환영한다"며 "룰라 대통령의 방한과 추후 이루어질 저의 답방을 통해 오늘 이뤄낸 교류 협력의 성과가 양국 국민들의 삶을 더욱 풍요롭게 만들 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 "대한민국과 브라질은 오랜 세월 깊은 우정을 쌓아왔다. 남미 지역 내 한국의 최대 교역 파트너이자 1위 투자 대상국으로 현재 브라질에는 120여 개의 우리 기업들이 진출해 있고 5만여 명의 동포가 중남미 최대의 교민 사회를 구성하고 있다"고 소개했다.

이 대통령은 "이렇게 양국이 깊은 우정을 쌓아오는 과정에서 특별히 룰라 대통령의 역할이 막중했다"며 "2004년 재임 시절에 한국 브라질 간의 포괄적 협력 동반자 관계 수립을 이끌었던 주역"이라고 높이 평가했다.

이 대통령은 "당시의 성과를 토대로 우리 양국은 2022년 무역과 투자, 과학기술, 우주, 방산, 문화 등 다양한 분야에서 실질 협력 관계를 꾸준히 발전 시켜왔다"며 "그리고 오늘 저와 룰라 대통령은 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 다시 한 번 격상시키기로 했다"고 거듭 강조했다.

룰라 대통령은 "전략적 동반자 관계를 다루게 돼서 너무나 기쁜 마음"이라며 "양국의 교역이 100억 달러(14조원)에 달했다. 양자 협정을 통해 브라질과 한국 기업에 대해서 원가를 줄이고 기업을 확장시킬 수 있도록 하겠다"고 화답했다.

룰라 대통령은 "핵심 광물에 대해 한국 기업들의 투자를 유치하기 원한다"며 "우리는 한국의 영구적인 열대 운영 기능 강화를 위해 참여를 기대하고 있다"고 설명했다. 기후 변화를 위해 펀드를 만드는 것은 처음이라고 강조했다.

