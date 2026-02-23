[AI 사건 리포트] 단양 산불, 치매 증상 80대 방화 혐의로 입건

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 2월 23일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

단양 산불, 치매 증상 80대 방화 혐의로 입건

충북 단양경찰서는 단양군 일원에서 발생한 산불과 관련해 치매 증세가 있는 80대 남성 A씨를 산림보호법 및 산림재난법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있습니다.​ A씨는 마을 인근 야산에서 논·밭두렁을 태우려다 불길을 제대로 통제하지 못해 주변 산으로 번지게 한 혐의를 받고 있습니다.​ 경찰은 고의성 여부와 함께, 가족·주변인의 관리 소홀 등도 함께 들여다보고 있습니다.​

군포 전원장치 제조공장서 30대 작업자 설비 깔려 사망…경찰 수사

경기 군포시 한 전원장치 제조공장에서 30대 작업자 A씨가 설비에 깔려 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사하고 있습니다.​ 경찰 조사 결과 A씨는 전원장치 패널 설비를 트럭으로 옮기던 중 설비가 떨어지면서 그 아래에 깔린 것으로 파악됐습니다.​ 경찰은 현장 CCTV와 동료 진술을 토대로 안전수칙 위반 여부를 조사하고, 위반 사항이 확인되면 관계자를 형사 입건할 방침입니다.​

신호위반 21톤 화물차, 승용차 들이받아 2명 사망…경찰 조사

전남 지역 한 교차로에서 신호를 위반한 21톤 화물차가 승용차를 들이받는 사고가 발생해, 승용차 탑승자 2명이 숨졌습니다.​ 승용차 운전자 50대 남성과 조수석 40대 남성은 중상과 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 결국 사망했습니다.​ 경찰은 화물차 운전자를 상대로 정확한 사고 경위와 과속 여부를 조사하고, 교통사고처리특례법 위반 혐의 적용을 검토하고 있습니다.​

중국·필리핀에 콜센터 둔 보이스피싱 조직, 76명 무더기 검거

경찰은 중국·필리핀 등에 콜센터를 둔 보이스피싱 조직을 추적해 조직원 76명을 무더기로 검거하고, 이 가운데 11명을 구속 송치했습니다. 이 조직은 국내 피해자들에게 금융기관 직원 등을 사칭해 수십억 원대 피해를 입힌 것으로 조사됐습니다. 경찰은 추가 피해자와 해외에 남아 있는 공범들을 계속 추적하기로 했습니다.

경남 함양 산불, 사흘째 계속…소방청 국가소방동원령 발동

경남 함양 일대 산불이 강풍을 타고 확산되자 소방청이 국가소방동원령을 발동하고 진화에 총력을 기울이고 있습니다.

현장에는 일출과 동시에 헬기 50여 대와 소방인력 수백 명이 투입돼 불길을 막고 있습니다.​ 소방당국은 마을과 주요 시설로 불길이 번지지 않도록 방화선을 구축하며 진화 작업을 이어가고 있습니다.

