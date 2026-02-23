쿠팡, 시민단체 '무단결제' 수사의뢰에…"정상 결제로 확인" 반박

참여연대·민변, 서울경찰청에 피해 사례 수사의뢰

쿠팡 "2차 피해 확인 안돼…근거 없는 주장 유감"

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 시민단체가 쿠팡의 개인정보 유출 사태 이후 무단 결제로 의심되는 피해 사례에 대한 수사를 의뢰한 데 대해 쿠팡이 "정상적인 결제"라고 반박했다.

쿠팡은 23일 입장문을 내고 "2차 피해가 확인되지 않았음에도 근거 없는 주장을 지속하고 이로 인해 소비자 불안을 조장하는 것에 대해 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

참여연대와 민변 민생경제위원회가 23일 쿠팡 무단결제 의심 건에 대한 수사의뢰서를 제출하는 모습. [사진=참여연대]

이어 "정부 민관합동조사단 및 보안 전문기업의 조사 결과 결제정보와 비밀번호 유출은 없었으며 2차 피해는 현재까지 확인된 바 없다"며 "이번 수사의뢰 사례는 해당 고객이 이전에 주문했던 동일 기기에서 이뤄진 정상적인 결제로 확인된다"고 설명했다.

그러면서 "빠른 경찰 조사를 촉구하며 근거없는 주장을 지속하는 것에 대해 사실관계에 따라 엄중히 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.

참여연대와 민주사회를위한변호사모임(민변) 민생경제위원회는 이날 쿠팡 피해신고센터에 접수된 무단 결제 의심 사례 7건 중 1건에 대해 서울경찰청에 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

지난해 12월부터 약 한 달간 신고센터를 운영한 참여연대와 민변은 "신고인이 수사기관의 수사를 원하고 구체적인 입증자료를 제출했다"며 개인정보 유출 사건에 대한 쿠팡의 제대로 된 보상과 결제 정보 유출 여부에 대한 추가적인 조사를 촉구했다.

신고센터에 접수된 피해 사례에 따르면 한 피해자는 "자는 동안 28만원짜리 상품이 결제돼 있었고 주문취소 후 고객센터에 문의하니 결제정보는 유출되지 않았다고 했다"고 전했다. 다른 피해자는 "쿠팡에서만 사용하는 카드로 외국 오픈마켓에서 11번 결제와 취소가 반복됐다"고 제보했다.

앞서 쿠팡은 개인정보 유출 사고와 관련해 피해자들에게 카드 또는 계좌번호 등 결제정보, 개인통관부호는 유출되지 않았다고 공지했다. 정부 민관합동조사단도 지난 10일 쿠팡 침해사고 조사 결과 결제정보 유출은 확인되지 않았다고 발표했다.

