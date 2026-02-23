NH농협은행, 토지·농지 전문 서비스 '내일의 땅' 개편...골드바 등 증정 이벤트

'땅보고 행운의 2026명 되자' 이벤트, 골드바·올리브영 3만원권 등

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 23일에 토지·농지 전문 부동산 서비스 '내일의 땅'의 개편을 기념해 3월 15일까지 '땅보고 행운의 2026명 되자' 이벤트를 진행한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2026.02.23 dedanhi@newspim.com

'내일의 땅'은 주로 토지와 농지에 대한 매물 조회와 실거래가 조회, 농지적합성, 재배가능 작물 등을 제공하는 전문 서비스로, NH올원뱅크 플랫폼을 통해 이용할 수 있다.

이번 개편에서는 고객의 보유 토지와 관심조건에 기반한 맞춤형 토지정보를 제공하고, 농업 정책자금 등의 금융상품 안내가 추가됐다. 또한, 마이데이터 기준 금융자산 1억원 이상 또는 보유토지 10억원 이상의 고객은 농협은행의 부동산전문위원과 토지 자문상담도 요청할 수 있다.

이벤트 기간 동안 NH올원뱅크 이벤트 페이지에서 서비스에 가입한 후 응모하면, 총 2026명에게 △골드바(2명) △올리브영 3만원권(24명) △메가커피 아메리카노(2000명)을 추첨을 통해 제공한다. 기존 사용자도 이 이벤트에 참여할 수 있다.

농협은행 관계자는 "토지와 농지 정보를 고객의 필요에 맞춰 개편했다"며 "앞으로도 디지털 기반의 맞춤형 서비스를 계속해 강화할 것"이라고 말했다.

한편, 농협은행은 지난해 11월 한국농어촌공사와 농지 매물 데이터 상호교환 및 농지 관련 신규 서비스 개발을 위한 업무협약을 체결하는 등 농촌 현장의 문제를 금융서비스를 통해 해결하고자 노력하고 있다.

dedanhi@newspim.com