[오늘날씨] 아침 출근길 영하권...황사에 미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 23일인 월요일은 전국이 대체로 맑겠으나 오후부터 흐려지고 황사 영향을 받겠다. 전국 대부분 출근길 기온이 영하권을 보이겠다. 미세먼지 농도도 '매우나쁨' 수준까지 올라갈 전망이다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠다. 강원산지와 동해안, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하고 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불겠다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 23일인 월요일은 전국 미세먼지가 '나쁨' 수준을 보이겠다. 사진은 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보인 지난 15일 오후 서울 중구 남산에서 바라본 도심이 흐린 모습. 2026.02.15 ryuchan0925@newspim.com

강원 동해안과 전남 동부 등에는 건조특보가 발효된 상태다. 해당 지역에서는 오전까지 바람이 시속 70㎞ 안팎으로 거세게 불겠으며 수도권까지 강풍특보가 발표될 가능성이 있다.

기상청은 강풍과 낮은 기온으로 인한 시설물 관리와 건강관리에 주의해달라고 당부했다.

미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 '나쁨' 수준을 보이겠다.

아침 최저기온은 -8~4도로 전망된다. ▲서울 -2도 ▲인천 -2도 ▲춘천 -6도 ▲강릉 0도 ▲대전 -2도 ▲대구 -1도 ▲전주 -2도 ▲광주 -1도 ▲부산 3도 ▲제주 4도 ▲울릉도·독도 0도이다.

낮 최고기온은 3∼13도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 5도 ▲인천 3도 ▲춘천 6도 ▲강릉 9도 ▲대전 9도 ▲대구 12도 ▲전주 10도 ▲광주 11도 ▲부산 13도 ▲제주 11도 ▲울릉도·독도 8도다.

