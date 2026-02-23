노랑풍선, LG베스트샵과 허니문 공동 프로모션 진행

오는 5월 31일까지 가전·여행 연계한 교차 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 여행 전문기업 노랑풍선은 LG베스트샵과 전략적 제휴를 맺고 예비부부를 위한 허니문 공동 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다. 양사는 오는 5월 31일까지 약 3개월간 가전과 여행을 연계한 교차 혜택을 제공하며 웨딩 시즌 수요 선점에 나선다는 방침이다.

핵심은 양사의 멤버십과 온라인 채널을 연계한 심리스(Seamless) 쇼핑 경험 구현이다. 가전 구매 과정에서 자연스럽게 허니문 혜택으로 이어지고 여행 상담 이후 가전 구매 혜택으로 확장되는 구조를 통해 소비 동선을 하나로 묶었다.

특히 노랑풍선은 LG베스트샵 홈페이지 내 이벤트 페이지를 통해 인입된 고객이 허니문 상품을 예약할 경우 2% 할인 혜택을 제공한다. 몰디브와 칸쿤 상품은 제외된다. 직판 여행사로서의 가격 경쟁력을 기반으로 실속 있는 허니문 구성을 제안한다는 전략이다.

[사진=노랑풍선]

또한 노랑풍선 홈페이지 이벤트 페이지를 통해 LG베스트샵 상담을 예약하고 가전을 구매한 고객에게는 최대 750만원 상당의 멤버십 포인트를 지급한다. 이와 함께 구매 금액별 사은품 및 노랑풍선 고객 전용 특별 사은품을 추가 증정해 체감 혜택을 강화했다.

노랑풍선 관계자는 "결혼 준비 과정에서 가장 큰 지출 항목인 가전과 허니문을 유기적으로 연결해 고객의 시간과 비용 부담을 동시에 줄이고자 했다"며 "앞으로도 이종 산업 간 협업을 통해 차별화된 고객 경험과 실질적인 혜택을 제공하는 마케팅을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com