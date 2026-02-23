전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

'회장 연임시 주주 2/3 특별 동의'...금융그룹, 주총 안건 모색

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

여당 주도 '금융사 지배구조법 개정안' 발의
총 주식 1/3 이상 출석해 2/3 이상 동의해야
금융당국 이어 국회도 회장 연임 규제 강화
소급적용은 불가, 내년 도입 여부에 관심

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융당국에 이어 국회에서도 금융그룹 회장 연임 기준 강화를 골자로 하는 지배구조 개선안에 속도를 내고 있다. 현행 '일반결의(총 주식 1/4 이상 출석, 1/2 이상 찬성)'에서 '특별결의(총 주식 1/3 이상 출석, 2/3 이상 찬성)'로 기준을 강화하는 방안이 유력하다.

이에 금융권에서는 오는 3월 주주총회에서 특별결의를 논의할 전망이다. 이르면 내년부터 본격 도입될 가능성도 있다는 점에서 차기 회장 선임에 있어 중요한 변수가 될 것으로 보인다.

23일 금융권에 따르면 4대 금융그룹은 오는 25일 KB금융을 시작으로 27일 하나·우리금융, 내달 3일 신한금융 등 정기 주주총회 안건 상정을 위한 이사회를 소집한다. 주총은 예년 일정을 감안할 때 3월말 개최될 전망이다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.02.23 peterbreak22@newspim.com

올해 금융그룹 주총 이슈는 지배구조 개선이다. 금융당국 주도로 구체적인 개선안 마련 작업이 진행중인 가운데 업권에서는 회장 연임 제한 규정 및 사외이사 임기 조정 등의 가능성을 높게 보고 있다.

이중 회장 연임 제한의 경우, '특별결의' 도입 가능성이 높다. 국회에서도 이 같은 내용의 '금융회사의 지배구조에 관한 법률 일부개정법률안'이 지난 20일 발의된 상태다.

김현정 의원 등 10명의 더불어민주당 의원이 발의한 개정안은 '대표이사가 영향력을 행사한 이사회가 다시 대표이사 선임에 영향력을 행사하는 순환구조가 형성돼 지배구조 통제가 적절히 이뤄지지 않고 있다'며 '대표이사는 특별결의로만 연임할 수 있도록 하고자 함(제13조제5항의 신설)'을 담고 있다.

특별결의는 상법에서 규정하고 있는 조항이다 주식의 분할이나 주식매수선택권의 부여, 이사 및 감사의 해임 등 주요 사안을 결정할 경우 발행주식총수의 1/3 이상이 출석해 이중 2/3 이상이 찬성해야 한다.

현재 금융지주 회장 선임은 초임 또는 연임에 상관없이 '일반결의'로 발행주식총수의 1/4 이상이 출석해 이중 1/2의 찬성만 확보하면 된다. 특별결의로 조정될 경우 주총 의결 기준이 대폭 강화되는 셈이다.

소급적용은 불가능하기 때문에 신한과 하나, 우리 등 현 회장 연임이 확정된 그룹 지배구조에는 영향은 없다. KB금융은 양종희 회장 임기가 오는 11월에 끝나기 때문에 내년 3월 주총에서 첫 특별결의 대상이 될 가능성이 높다.

특별결의 자체가 충족하기 어려운 수준의 규제는 아니다. 그간 금융지주 회장의 연임은 대부분 주총에서 80%가 넘는 압도적인 찬성을 받아왔기 때문이다.

실제로 가장 최근인 지난해 3월 주총에서 연임 의결이 진행된 함영주 하나금융 회장의 경우 발생주식총수의 3/4이 넘는 84%가 참석해 이중 역시 3/4를 상회하는 81%가 찬성한바 있다.

다만 금융그룹은 대주주 지분 보유가 제한, 주주 구성이 분산돼 있고 소수의 기관투자 또는 투자그룹이 영향력을 미치기 쉽다는 지적이다.

특히 국민연금이 4대 금융그룹의 최대주주라는 점에서 특별결의가 향후 정부가 회장 선임에 노골적으로 개입하는 계기가 될 수 있다는 우려의 목소리도 높다. 연초 기준 국민연금의 4대 금융지주 보유 지분은 KB 8.56%, 신한 9.10%, 하나 8.86%, 우리 6.68% 등이다.

오는 3월 주총에서 특별결의 도입의 안건으로 의결된다 하더라도 실제로 언제부터 적용될지 여부는 예상하기 어렵다. 절대다수를 차지하고 있는 소액주주들의 당국의 개입을 적극적으로 반대하고 있기 때문이다.

다만 금융당국이 특별결의를 비롯한 지배구조 개선안을 주총 이후 마련해 단계적으로 금융권에 적용한다는 방침을 세우고 있어 최대한 빠른 검토가 현실적으로 필요하다는 지적이다.

금융그룹 관계자는 "주총에서 안건으로 다뤄지지 않는다고 하더라고 지배구조법을 개정하거나 상법을 개정하면 그룹 입장에서는 특별결의 등 지배구조 개선안을 거부할 방법이 없다"며 "주주들과 적극적으로 논의하고 대안을 마련하는 게 현실적일 수 있다"고 밝혔다. 

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동