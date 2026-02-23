중국·필리핀 거점 보이스피싱 조직 대거 검거…11명 구속 송치

사채 채무자들 유인해 텔레마케터로 고용·감금 범행 강요

범행 수익 440억원 추정...경찰 추가 수사 중

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 중국과 필리핀에 거점을 두고 5년 간 보이스피싱 콜센터를 운영하며 피해자들로부터 47억 원을 편취한 조직원들이 대거 검거됐다.

23일 배인호 대전중부경찰서 형사과장은 언론 브리핑을 통해 사기, 범죄단체가입, 국외이송약취·유인, 통신사기피해환급법 위반 등 혐의를 받는 보이스피싱 조직원 76명을 검거해 그 중 30대 초반 총책 A씨 등 11명을 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 배인호 대전중부경찰서 형사과장이 보이스피싱 조직 검거 관련 언른브리핑을 진행하고 있다. 2026.02.23 jongwon3454@newspim.com

이들 일당은 지난 2019년 2월부터 지난해 6월까지 중국 위해시와 필리핀 마닐라에 보이스피싱 콜센터를 조직 후 시중은행 직원을 사칭해 피해자 62명으로부터 47억 원 상당을 편취한 혐의를 받고있다.

이들은 피해자들을 상대로 "대환대출을 해 주겠다"고 속이는 수법으로 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 특히 구속된 총책 A씨는 보이스피싱 텔레마케터를 모집하기 위해 사채업자인 관리책 B(30대)씨와 공모해 한국 채무자들을 꼬드겨 중국 사무실로 오게한 뒤 여권을 빼앗고 감금한 뒤 범행을 강요한 것으로 조사됐다.

특히 이들은 채무자들에게 범죄 보수를 약속했으나 이마저도 이자 명목으로 가져가며 최소 1년 이상 착취한 것으로 조사됐다.

이들의 범행은 채무 빚으로 감금 중 탈출한 피해자가 경찰에 제보하면서 수면 위로 드러났다. 경찰은 채무 빚으로 중국 내에서 텔레마케터로 범행에 가담한 피해자 C씨가 코로나19 당시 여권 단속이 진행되며 여권을 돌려받은 틈을 타 한국으로 귀국해 경찰에 범행 수법 등을 파악했다.

관련 내용으로 추가 수사에 나선 경찰은 강남 거처에서 A씨 등 주요 조직원을 검거했으며 비슷한 시기 필리핀에서 일부 조직원을 검거하는 등 76명을 붙잡았다.

경찰은 추가 수사를 통해 자금 총책 등 주요 조직원을 검거하고 추가 피해자와 440억 원대로 추정되는 범죄 수익금을 파악한다는 방침이다.

경찰 관계자는 "몰수보전한 금액 외 확인되지 않은 범죄 수익이 수백억원에 달하는 것으로 보인다"며 "추가 수사를 통해 범죄 수익을 추적 환수하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "보이스피싱은 '나는 안 당해'가 아닌 '아직 내 차례가 오지 않았을 뿐'이라는 말이 있다"며 "금융기관은 어떤 경우에도 현금을 직접 수령하지 않는다는 점을 반드시 기억해 보이스 피싱을 예방해 줄 것을 당부한다"고 말했다.

경찰이 압수한 범죄수익금 일부 모습. [사진=대전중부경찰서] 2026.02.23 jongwon3454@newspim.com

jongwon3454@newspim.com