전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

서울시민 '내집마련 꿈' 멀어졌다…청년 6천만원·신혼부부 1억원 더 마련해야

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

서울시 '2024 서울시 주거실태조사'서 무주택 실수요가구 분석
서울 무주택자 76% '내집마련해야' …6·27 대책, 청년·신혼부부 타격
민간·공공 임대 공급 통한 안정적 거주기반 강화하는 다층적 대응 필요

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울의 '무주택 실수요 가구' 중 청년․신혼부부는 10가구 중 8가구 이상이 투기가 아니라 '안정적 실거주'를 위한 주택 구입이 필요하다고 느끼는 것으로 나타났다. 그러나 정부 6·27 대출 규제로 이전과 대비해 청년 가구는 평균 6000만원, 신혼부부는 평균 1억원의 추가 자금을 마련해야 하는 것으로 분석됐다.

23일 서울시에 따르면 시는 지난해 연말 발표된 '2024 서울시 주거실태조사'를 활용해 부동산 대출 규제가 주거 안정이 필요한 무주택 실수요 가구에 미치는 영향에 대한 분석 결과를 발표했다.

'2024 서울시 주거실태조사'는 서울시민의 가구별 소득, 자산, 부채 및 주택 수요를 알 수 있는 국가 승인 통계로 서울 1만5000가구를 대상으로 2024년 7월부터 12월까지 6개월간 대면면접조사(설문)를 실시해 집계한 최신 통계자료다. 

시는 이번에 서울 전체 415만 가구 중 무주택 216만 가구 대상 '내 집 마련이 필요하다'라고 응답한 무주택 실수요 165만 가구의 자산보유 상황, 아파트 평균 매매가 대비 대출가능 금액을 고려해 '주택구입 가능가구 규모'를 집중 분석했다.

또 '무주택 실수요 가구'에 해당하면서 ▲만 19~39세 이하인 청년 가구(무주택 실수요 청년) ▲혼인 기간 7년 이내인 가구(무주택 실수요 신혼부부)를 구분해 '계층별 어려움'도 분석했다.

◆ 무주택 실수요 10가구 중 8가구 "안정적 실거주 위한 내 집 마련 필요" 

먼저 서울 시내 무주택 가구 216만 가구 중 76%인 165만 가구가 '내 집 마련이 필요하다' 느끼는 것으로 조사됐다. 이중 청년 실수요 가구는 89만, 신혼부부 실수요 가구는 21만 가구인 것으로 집계됐다.

무주택 실수요 가구 중 청년층의 88.0%, 신혼부부의 86.6%가 내 집 마련이 필요 이유로 투기가 아닌 '주거안정'을 위한 '안정적인 실거주' 목적을 위해 주택 구입이 필요하다 느끼고 있었다.

[자료=서울시]

◆ 소득·자산만으로 주택구입 장벽 높아… 가격 대비 낮은 자산, 주거사다리 형성에 영향

서울 무주택 실수요 가구의 연평균 소득은 4226만원이며 평균 자산은 1억8000만원으로 분석됐다. 무주택 실수요 가구 중 청년 실수요 가구의 연평균 소득은 4062만원, 평균 자산은 약 1억5000만원이며 부채가 있는 가구(27.5%)의 평균 부채 규모는 1억원이다. 신혼부부 실수요 가구는 연평균 소득 6493만원, 평균 자산 3억3000만원으로 집계됐다. 이중 부채가 있는 가구의 비율과 평균 총부채는 청년 실수요 가구와 비교했을 때 높은 수준이었다.

[자료=서울시]

5년 내 이사를 계획하고 있는 가구 중 47.1%가 '아파트 이동'을 희망하는 것으로 나타났는데 시민이 선호하는 아파트 평균 매매가는 권역별 8.6억~20.8억 원까지 이르고 있어 선호와 구매 가능성 간 간극이 매우 컸다. 특히 서울 아파트 평균 매매가격은 전국 평균(4.9억 원)보다 매우 높아 대출 없이 자기 자본만으로 주택을 구입하는 데는 한계가 있는 것이 현실이다.

이러한 상황에서 최근 정부의 강력한 대출 규제는 무주택 실수요 가구의 자금조달을 더욱 어렵게 만들고 있다고 분석했다. 6·27 대출 규제 이전과 대비할 때 대출 가능 금액은 청년 평균 6000만원, 신혼부부는 평균 1억원이 줄었다. 이는 무주택 청년 실수요 가구 평균 자산(1.5억원)의 약 40%며 무주택 신혼부부 실수요 가구 평균 자산 3.3억 원의 약 30%에 해당된다. 결국 추가 자금 마련이 주택 구입 가능 여부를 가르는 결정적인 문턱으로 작용할 수 있는 것으로 파악된다.

[자료=서울시]

시는 평균 매매가격 대비 낮은 실수요자의 자산규모는 결과적으로 주택 면적이나 품질 조정, 다른 지역으로 이주 등을 고려할 수밖에 없는 상황을 만들거나 임차로 거주할 수밖에 없어 자가 진입 시점을 늦추는 등 생애주기별 주거 사다리 형성을 더디게 하는 지대한 요인이 될 수 있다고 강조했다.

정종대 서울시 부동산정책개발센터장은 "최근 정부 대출 규제로 내 집 마련 자금조달 여력의 변화를 살펴본 이번 분석을 통해 실거주 목적의 청년, 신혼부부의 주택 구매 기회를 확대해 주기 위해선 신용 보강 등 추가적 지원이 필요하다는 사실을 확인했다"며 "또 임차 가구는 민간·공공 임대 공급을 통한 안정적 거주 기반을 강화하는 등 다층적인 대응이 필요할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동