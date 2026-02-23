대신증권, 코스피 변동성 전략 세미나 개최

오는 24일 오후 4시 유튜브 생중계 예정

상반기 코스피 지수 밴드 전망치 제시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권은 오는 24일 오후 4시 유튜브 채널 '대신TV'를 통해 코스피 변동성 활용 전략을 주제로 '마켓 인사이트 라이브(MARKET INSIGHT LIVE)' 세미나를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 세미나는 대신증권 리서치센터 이경민 연구원이 연사로 나서 올해 상반기 코스피 밴드 전망치를 제시하고 국내 증시 흐름과 변동성 국면에서의 투자 대응 전략을 설명할 예정이다.

세미나는 글로벌 금융시장 변동성이 확대되는 상황에서 개인 투자자들에게 시장 흐름을 점검할 수 있는 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

[AI 이미지=양태훈 기자]

사전 신청자에게는 문자메시지 또는 카카오톡 알림톡을 통해 접속 링크가 제공된다. 라이브 종료 이후에는 다시보기 URL과 강연 자료도 전달된다. 별도 신청 없이도 유튜브 '대신TV'에서 실시간 시청이 가능하다.

김광민 대신증권 영업지원센터장은 "시장 변동성이 커질수록 개인투자자들은 정보와 전략의 중요성을 더욱 체감하게 된다"며 "이번 세미나는 복잡한 시장 환경을 쉽게 풀어 설명하고 실제 투자에 활용할 수 있는 전략을 전달하는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.

세미나 관련 문의는 대신증권 영업지원센터를 통해 확인할 수 있다.

