2026.02.24 (화)
사회 일반

윤호중 행안부 장관 "함양 산불, 전 장비·인력 총동원"

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 경남 함양군 산불 등 주말 동안 전국에서 발생한 산불 상황을 점검하기 위해 관계기관과 긴급회의를 열고, 가용한 모든 장비와 인력을 투입해 인명피해를 막는 데 총력을 다하라고 지시했다.

윤 장관은 23일 정부서울청사에서 산림청, 소방청, 경찰청, 국방부, 보건복지부, 경상남도, 함양군, 기상청 등이 참석한 가운데 '함양 산불 등 대응상황 긴급점검회의'를 주재했다.

주말 동안 발생한 산불은 모두 22건으로 이 가운데 충남 서산·예산, 강원 고성, 충북 단양 등 21건은 진화가 완료됐고, 경남 함양군 산불 1건이 진화 중이다. 함양 산불은 지난 21일 오후 9시 14분 발생했으며, 23일 오전 8시 기준 진화율은 32%다.

회의에서 정부는 함양 산불을 비롯한 산불 대응 상황과 주민 대피 현황을 점검하고, 산불 예방 및 진화 대책을 논의했다.

윤 장관은 함양 산불과 관련해 "가용한 모든 장비와 인력을 투입해 신속히 진화할 것"이라고 지시했다. 윤 장관은 또  주민 등 인명피해가 발생하지 않도록 할 것을 당부하며 산불 진화 인력의 안전관리에도 각별히 유의하라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 윤호중 행정 안전부 장관이 23일 오전 서울 종로구 정부서울청사 서울상황센터에서 경남 함양군 등 산불 대응상황 점검회의를 주재하고 있다. [사진=행안부] 2026.02.23

예년보다 건조한 날씨와 강풍이 겹쳐 작은 불씨도 대형 산불로 번질 수 있는 만큼, 정부는 산불 예방 조치도 강화하기로 했다.

특히 산불의 주요 원인이 입산자 실화, 불법 소각, 담뱃불 등 개인 부주의라는 점을 들어 담배꽁초 투기·불법 소각 등 위반 행위에 대해서는 "무관용 원칙으로 엄정 대응"하기로 했다.

이를 위해 지방정부에는 산림 인접지역 불법 소각에 대한 계도·단속과 과태료 부과 등 행정조치 강화를, 관계기관에는 실화자에 대한 수사·검거 및 형사처벌을 적극 집행할 것을 요청했다.

정부는 본격적인 행락철을 앞두고 산불 위험이 커질 것으로 보고 산불 감시와 대비 태세도 강화하기로 했다. 위험지역 현장 점검을 강화하고, 진화 인력과 장비를 전진 배치하는 한편, 드론 등 첨단 장비와 주민 자율순찰을 활용해 산불 감시를 촘촘히 하겠다는 계획이다. 산불 발생 시에는 신속하고 세밀한 주민 대피계획을 가동해 인명피해를 막고, 불가피하게 산불이 발생하면 피해 최소화를 위해 현장 대응에 총력을 기울이며 진화 대원의 안전도 함께 확보하겠다고 했다.

윤 장관은 "작년 경북 산불에서 경험했듯 작은 불씨 하나가 수십 명의 인명피해와 수천 헥타르의 산림을 태우는 심각한 상황으로 번질 수 있다"며 "국민 여러분께서도 산불 예방수칙을 철저히 준수하여 산불 방지에 적극 동참해 주시기를 간곡히 부탁드린다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경남 함양 등 산불 대응상황 점검회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다.2026.02.23 gdlee@newspim.com

peoplekim@newspim.com

