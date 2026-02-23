데이터처, 민관협의체 출범…데이터 관리·활용 체계 구축

23일 국가데이터 민관협의체 출범회의 개최

공공기관·빅테크·학계 참여…실무 중심 구성

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 국가데이터처가 공공과 민간이 함께 국가데이터를 관리하고 활용하는 협력체계를 추진한다.

데이터처는 23일 서울 중구 서울스퀘어에서 국가데이터 민관협의체 출범회의를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의에서는 국가데이터 거버넌스 운영계획과 비전을 공유했다.

국가데이터 민관협의체는 공공·민간 데이터 활용을 확대하고, 국가 차원의 통합 거버넌스를 구축하기 위해 출범했다.

학계와 민간 기업 관계자 등이 모인 국가데이터 민관협의체가 23일 서울 중구 서울스퀘어에서 출범 회의를 하고 기념사진을 찍고 있다. [사진=국가데이터처] 2026.02.23 aaa22@newspim.com

정책의 실효성을 높이기 위해 공공기관, 민간기업, 학계, 언론 등 다양한 분야의 실무 전문가가 위원으로 참여했다.

협의체에는 한국데이터산업진흥원, 한국지능정보사회진흥원, 한국과학기술정보연구원, 한국개발연구원(KDI) 도서관 등 공공기관과 이영섭 동국대학교 통계학과 교수, 강형구 한양대학교 파이낸스경영학과 교수 등 학계 인사를 비롯해 주요 언론사 관계자, 네이버·카카오·SKT·신한카드·우리금융지주 등 민간기업이 참여했다.

이날 회의에서는 협의체 구성 목적과 운영계획을 공유하고, 향후 논의할 데이터 정책 과제 발굴 및 제도 개선 사항을 검토했다. 국가데이터처는 올해를 데이터 정책 기본 방향을 설정하는 원년으로 삼고, 수시 회의를 통해 정책 논의를 이어갈 계획이다.

또한 분절된 데이터 정책을 통합하고 활용성을 높이기 위한 거버넌스 운영계획도 제시됐다. 특히 국가데이터기본법 제정안을 통해 국가 데이터 관리체계를 확립하고, 관련 인프라를 확대하는 방안이 논의됐다.

데이터처는 이번 논의 결과를 바탕으로 현행 법·제도상 데이터 활용의 한계와 개선 과제를 도출해 국가데이터기본법 제정에 반영하고, 구체적인 실행 정책을 마련할 방침이다.

안형준 국가데이터처장은 "데이터 생산·관리·보유·활용 전반에 대한 기준을 마련해 국가 데이터 거버넌스를 구축하겠다"며 "데이터 품질과 신뢰성을 높여 인공지능(AI) 시대의 데이터 가치와 활용성을 제고하겠다"고 말했다.

