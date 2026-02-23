美 PGA 투어 '2026 제네시스 인비테이셔널' 성황리에 마쳐

제이콥 브리지먼 최종 합계 18언더파 266타 우승

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 제네시스 브랜드(제네시스)가 현지시간 지난 19일부터 22일까지 미국 캘리포니아주 리비에라 컨트리클럽(Riviera Country Club)에서 진행된 '2026 제네시스 인비테이셔널(The Genesis Invitational)'을 성공적으로 마무리했다.

창설 100주년을 맞은 이번 대회는 PGA 투어 최고 권위의 '시그니처 대회(Signature Event)'로 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(Scottie Scheffler), 2위 로리 맥길로이(Rory McIlroy), 3위 저스틴 로즈(Justin Rose) 등 최상위권 선수들이 대거 참가해 우승 상금과 페덱스컵(FedExCup) 포인트를 두고 경쟁했다.

대회 결과 제이콥 브리즈먼이 최종 합계 18언더파 266타로 우승을 차지했고, 로리 맥길로이와 커트 키타야마가 1타 차로 2위에 올랐다. 제네시스는 우승자에게 상금 400만 달러와 함께 GV80 쿠페 블랙을 수여했다.

맥스 그레이저맨은 4라운드 14번 홀에서 홀인원을 기록했다.

제네시스는 토너먼트 기간 동안 ▲GV60 마그마 모델 ▲GV70 전동화 모델 ▲GV80 쿠페 등 총 18대의 차량을 전시하고 관람객 및 미국 전역 TV 중계 시청자들에게 우수한 상품성을 알렸다.

아울러 대회장에 '제네시스 14번 홀 라운지'를 조성하고 ▲제네시스 골프 컬렉션 판매 ▲골프 스윙 시뮬레이터(TGL) 체험 ▲보스턴다이나믹스 4족 보행 로봇 '스팟(Spot)' 전시 등을 진행해 관람객들의 높은 관심을 끌었다.

(사진 왼쪽부터) 타이거 우즈, '2026 제네시스 인비테이셔널' 우승자 제이콥 브리즈먼, 현대차 호세 무뇨스 대표이사 사장 [사진=현대차]

제네시스는 지난해 캘리포니아 지역의 산불 피해 복구를 지원하기 위해 PGA 투어, TGR 라이브와 함께 론칭한 '캘리포니아 라이즈(California Rises)' 캠페인을 2년 연속 전개했다.

캠페인의 일환으로 토너먼트 동안 10번, 14번, 16번, 17번, 18번 등 총 5개 홀에서 버디 및 이글을 기록할 경우 1000달러, 홀인원 때는 2만5000 달러를 적립하는 '버디 포 굿(Birdies for Good)' 이벤트를 진행해 약 32만달러의 구호 기금을 모금했다.

제네시스는 이를 포함해 美 적십자사(American Red Cross), 캘리포니아 파이어 파운데이션(California Fire Foundation), 제네시스 인스퍼레이션 파운데이션(Genesis Inspiration Foundation) 등 현지 자선 단체에 총 100만 달러를 전달할 예정이다.

한편, 올해로 10년째 타이틀 스폰서를 맡은 제네시스는 이번 대회를 앞두고 PGA 투어, 타이거 우즈 재단(TGR Foundation)과 함께 제네시스 인비테이셔널 후원 계약을 2030년까지 연장한 바 있다.

