전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

차세대 방위산업 경쟁력, 스타트업에서 찾는다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

정부, '2030년까지 방산 스타트업 100개·벤처천억기업 30개' 육성 방안 발표
중기부·방사청, 6개 유관기관과 '방산 스타트업 육성' 첫 정책 공조 구축

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청과 중소벤처기업부가 23일 서울 용산 전쟁기념관 피스앤파크 컨벤션에서 '방산 스타트업 육성방안'을 발표하고, 2030년까지 방산 참여 스타트업 100개사와 '방산 참여 벤처천억기업' 30개사 육성 목표를 제시했다.

이번 방안은 지난달 30일 대통령 주재 국가창업시대 전략회의 후속조치로, 제조·대기업 중심이던 방위산업 생태계를 AI·드론·로봇 등 첨단기술 스타트업까지 포괄하는 구조로 전환하는 것이 골자다.

방위사업청과 중소벤처기업부가 23일 서울 용산 전쟁기념관 피스앤파크 컨벤션에서 '방산 스타트업 육성방안'을 발표했다. 한성숙 중기부 장관(왼쪽)과 이용철 방사청장이 참석했다. [사진=방위사업청 제공] 2026.02.23 gomsi@newspim.com

정부는 창업진흥원, 대중소기업상생협력재단, 중소기업기술정보진흥원, 국방과학연구소, 국방기술품질원, 국방기술진흥연구소 등 6개 기관과 업무협약을 맺고, 범정부 콘트롤타워인 '방산발전추진단' 아래 방산 스타트업 정책 협력체계를 구축하기로 했다. 육성방안은 △혁신 스타트업의 방위산업 진입 기회 확대 △방산 스타트업 성장 지원정책 체계화 △방산 참여기업 상생협력 문화 확산 등 3대 전략으로 구성됐다.

정부는 '방산 스타트업 챌린지'를 신설해 육·해·공군 및 체계종합업체와의 협업 기회를 제공하고, 군 실증시험·피드백을 연계해 민간 첨단기술의 신속한 군사 적용을 지원한다. 드론·로봇·AI 등 민간 주도 첨단 분야에는 무기체계 성능과 개념을 공급자가 제안하는 공모형 획득 제도를 도입한다.

AI 스타트업 지원을 위해 국방 AX 거점을 통해 군 소요와 데이터를 제공하고, 'K-스타트업 종합포털'에 국방 인프라·기술·지원사업 정보를 통합해 보안 인프라 부담 등 진입장벽을 낮출 방침이다.

정부는 'Defense 창업중심대학'을 지정해 대학·연구기관 딥테크 전문가와 군·국방대 전문가가 함께 방산 R&D–실증–창업 과정을 수행하도록 하고, 청년창업사관학교와 방산전문학교를 연계한 교육 프로그램도 운영한다.

성장 단계에서는 군·체계기업과 초기부터 협업하는 R&D 패키지를 통해 기술검증부터 양산까지 지원하고, 국방 연구기관 보유 기술의 스타트업·중소기업 이전을 확대한다. 창조경제혁신센터 1곳은 'K-방산 스타트업 허브'로 지정해 인수·합병(M&A), '넥스트유니콘 프로젝트 펀드' 투자, 'GVC30 프로젝트' 연계 수출 등을 지원한다.

지역 차원에서는 반도체·AI 등 첨단 산업과 조선 산업을 연계한 방산혁신클러스터를 신규 지정해 전국으로 확대하고, 한·미 조선협력 강화에 맞춰 함정 MRO(유지·보수·정비) 클러스터를 2026년 중 추진한다.

정부는 2026년 체계기업 15개사를 대상으로 상생수준평가와 수·위탁 실태조사를 실시하고, 우수 기업에는 원가산정·수출 절충교역 인센티브를 제공한다. '방산혁신전문기업' 제도로 첨단 기술 보유 기업의 무기체계 개발사업 참여를 늘리고, 국산 부품 통합 DB를 구축해 정부 R&D 성과와 업체 자체 개발품의 우선 적용을 추진한다.

한성숙 중기부 장관은 "군 소요를 선도하며 글로벌 무대에서 경쟁할 수 있는 방산 유니콘 성장의 토대를 다져야 할 중요한 시기"라고 했고, 이용철 방사청장은 "방산 4대 강국 진입을 위해 스타트업과 기존 방산 생태계의 유기적 결합이 필요하다"며 "'방산 스타트업 챌린지' 등을 통해 K-방산 수출 성과를 확대하겠다"고 밝혔다.

서울 용산 전쟁기념관 피스앤파크 컨벤션에서 23일 방위사업청과 중소벤처기업부가 '방산 스타트업 육성방안'을 발표한 뒤 참석한 방산 스타트업들과 업무협약을 체결하고 있다. [사진=방위사업청 제공] 2026.02.23 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동