나노엔텍, '세포 대량 분석 자동화 로봇' 공급 논의 본격화

글로벌 제약사 5곳과 공급 논의 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 바이오 분석 솔루션 전문기업 나노엔텍이 글로벌 제약사 및 세포치료제 연구소 5곳과 '세포 대량 분석 자동화 로봇(EVE-HT A26)' 공급 논의를 본격화하고 있다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 9일부터 사흘간 국제 생명과학기술 전시회 'SLAS 2026'에 참가해 아스트라제네카(AstraZeneca), 리제네론(Regeneron) 등 글로벌 제약사, 유전자 치료제 개발사 등 약 30여곳과 파트너링 미팅 및 시제품 시연을 진행했다.

특히 이 중 글로벌 탑티어 제약사 5곳과 납품 일정 및 세부 내용 등을 구체적으로 논의 중이다. 빠르면 1분기 내 유의미한 성과가 기대되며, 첫 공급계약이 체결되면 4월 중 선적이 진행될 것으로 전망된다는 것이 회사 측 설명이다.

나노엔텍 로고. [사진=나노엔텍]

EVE-HT A26은 지난해 12월 세계 최대 규모 세포생물학 학술대회 '셀 바이오2025(Cell Bio)'에서 처음 공개된 제품으로 세포 전처리부터 계수·분석까지 전 과정을 자동화한 올인원 플랫폼이다. 바이오멤스(Bio-Mems: 바이오+초미세정밀기계) 기술에 리니어 모터와 정밀 로봇 피펫팅을 결합한 7축 로봇 시스템 기반으로 연구자 개입 없이 96개 샘플을 15분 내 처리할 수 있다.

또한 나노엔텍은 이번 전시회에서 10곳으로부터 고처리량 형광 세포 분석 장비 'EVE-HT FL' 관련 데모 요청도 받았다. 제넨텍(Genentech), 노바티스(Novartis), 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol Myers Squibb), 일라이 릴리(Eli Lilly), 길리어드 사이언스(Gilead Sciences) 등 세계 상위 제약사 5곳과 신규 바이오텍 5곳이다. 회사는 각 고객사의 워크플로우에 맞춘 후속 시연 및 평가를 순차적으로 진행할 계획이다.

회사 관계자는 "셀 바이오 2025에서 차세대 바이오 로봇의 기술 방향성을 제시했다면 이번 SLAS 2026에서 실제 데모를 통해 글로벌 제약사 및 연구소로부터 도입 문의가 증가했다"며 "EVE-HT A26 관련 도입 논의가 구체화되고 있는 만큼 각 고객사의 니즈에 적극적으로 대응하며 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

