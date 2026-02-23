李 대통령 "담합 퇴출" 경고에 전분당 업계 줄줄이 가격 인하

CJ제일제당·사조CPK·대상 최대 5% 인하…전 유통망 적용

핵심 식품 원재료 가격 하락 기대…공정위 조사 영향 촉각

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 공정거래위원회가 전분 및 당류(전분당) 업체들에 대한 담합 의혹 조사에 착수하자 관련 기업들이 잇따라 가격 인하에 나섰다.

23일 CJ제일제당은 일반 소비자용(B2C) 전분당 제품의 가격을 최대 5% 인하한다고 밝혔다. 이는 지난달 업소용(B2B) 전분당 가격을 3~5% 인하한 데 이은 후속 조치다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 6일 서울의 한 대형마트에 설탕과 밀가루가 진열되어 있다. 이재명 대통령이 최근 밀가루·설탕 업체들의 담합을 거론하며 강력한 메시지를 던지자, 관련 업계가 잇따라 제품 가격을 내렸다. 2026.02.06 pangbin@newspim.com

CJ제일제당 측은 "최근 국제 원재료 가격을 반영하고, 정부의 물가안정 기조에 적극 동참하는 취지"라며 "고객과 소비자 부담을 더는데 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

앞서 사조그룹의 전분당 제조·판매 업체인 사조CPK도 이날 오전 정부의 물가 안정 기조 동참의 일환으로 전분 및 당류(이하 전분당) 주요 제품의 가격을 인하하기로 발표했다. 사조CPK는 이번 조치를 통해 옥수수를 주원료로 하는 전분, 물엿, 과당 등 전분당 주요 품목의 가격을 3%에서 최대 5%까지 인하한다. ▲실수요처 ▲대리점 ▲B2B(기업 간 거래) △B2C(소비자 거래) 등 국내 전 유통 경로에 적용된다.

이창주 사조CPK 대표는 "가계 부담을 덜고 소비자 혜택 확대를 위해 이번 가격 인하를 결정하게 됐다"며 "앞으로도 정부의 물가 안정 정책에 부응하고 파트너사와의 상생을 지속적으로 실천하며 식품 기업으로서 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

대상도 지난 13일 청정원 올리고당류 3종과 청정원 물엿 등 소비자간거래(B2C) 제품 가격을 각각 5% 내린다고 밝혔다. 또 기업간거래(B2B) 제품 가격도 평균 3∼5% 낮추기로 했다.

현재 공정위는 대상, 삼양사, 사조CPK, CJ제일제당 등 국내 전분당 시장 주요 업체를 상대로 가격 담합 여부를 들여다보고 있는 것으로 전해졌다. 전분과 물엿, 과당 등 전분당 제품은 다양한 식품 제조에 사용되는 기초 원재료로, 가격 변동이 소비자 물가에 연쇄적으로 영향을 미칠 수 있어 정부의 관리 대상 품목으로 꼽힌다.

지난달에는 제분·제당업체들이 연이어 가격 인하 방침을 발표하기도 했다. CJ제일제당은 B2C 설탕·밀가루 전 제품의 가격을 내렸고, 삼양사도 B2C 및 B2B 설탕과 밀가루 가격을 각각 4∼6% 낮추기로 했다. 사조동아원은 밀가루 제품 가격을 평균 5.9% 인하하기로 했고, 대한제분도 밀가루 일부 제품의 가격을 평균 4.6% 내렸다.

mkyo@newspim.com