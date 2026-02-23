한국앤컴퍼니그룹 매거진 '뮤', 누적 65만부 돌파

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)은 그룹의 고품격 하이테크 매거진 '뮤(MiU)' 누적 발행 부수 65만권을 돌파했다고 23일 밝혔다.

'뮤'는 지난 2013년 창간 이후 연 4회 계간(季刊) 형태로 발행되는 프리미엄 매거진이다. 조현범 회장의 기술 혁신 철학을 바탕으로 모터스포츠, 첨단 기술, 트렌드, 라이프스타일 등 다양한 주제를 아우르며, 대중이 관심은 있지만 쉽게 접하기 어려운 기술과 산업 이슈를 가독성 있게 풀어내는 것이 특징이다.

이번 누적 65만부 돌파는 급변하는 미디어 환경 속에서도 종이 매체 특유의 깊이 있는 해석과 기획력을 바탕으로 독자들의 꾸준한 신뢰를 얻어온 결과다. 빠른 소비를 전제로 한 디지털 콘텐츠와 달리, 충분한 취재와 편집 과정을 거친 밀도 있는 콘텐츠가 장기적 관점의 스토리텔링으로 이어졌다는 평가다.

이러한 오프라인 콘텐츠의 강점을 기반으로 '뮤'는 디지털 채널을 통해 독자와의 접점도 점진적으로 확대하고 있다. 그룹은 지난해 8월부터 한국앤컴퍼니㈜ 공식 웹사이트 '테크놀로지 인 모션(Technology in Motion)' 내 전용 섹션과 한국앤컴퍼니 공식 유튜브 채널을 통해 주요 콘텐츠를 디지털 포맷으로 제공 중이다.

[사진=한국앤컴퍼니그룹]

최근 발행된 49호는 '점화(Ignition)의 기술'을 커버스토리로 선정했다. 작은 불꽃에서 시작해 자동차 엔진과 우주 로켓으로 이어지는 에너지의 출발점을 공학적 관점에서 조명하며, 문명을 움직이는 기술의 본질을 다뤘다.

이외에도 ▲'FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)' 2026 시즌 전망 ▲자동차 애프터마켓의 현황 및 전망 ▲글로벌 럭셔리 트렌드로 떠오른 '슈퍼요트' ▲미래 에너지 기술 ▲일상 속 보안 점검법 등 다양한 콘텐츠를 담았다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "'뮤'는 조현범 회장이 추구해 온 '프리미엄'과 '하이테크' 가치 아래 기술 전반을 깊이 있게 다뤄온 매거진"이라며 "앞으로도 다양한 산업과 영역을 아우르는 차별화된 콘텐츠를 통해 기술과 문화, 사람과 미래를 잇는 역할을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

한편, 제호인 '뮤(μ)'는 그리스어 12번째 알파벳으로 '마찰 계수'와 '100만 분의 1'을 뜻하는 미세 단위를 의미한다. '뮤'는 티스테이션, 호텔·카페·병원 등 주요 거점, 자동차 서비스센터, 대학교 도서관 등에서 볼 수 있으며 정기 구독 신청도 가능하다.

y2kid@newspim.com

