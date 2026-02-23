성폭력 의혹 색동원 시설장 이번주 송치…피해자 8명 추가 확인

기존 피의자 외 4명, 입건 전 조사





[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 장애인 거주시설 '색동원'에서 불거진 성폭력 의혹을 수사하는 경찰이 시설장 김모 씨 등 3명을 검찰에 이번 주에 넘긴다. 경찰은 조사 과정에서 피해자 8명을 추가로 확인했다.

23일 경찰에 따르면 박정보 서울경찰청장은 이날 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 "시설장 1명과 종사자 2명, 3명 수사가 마무리돼 이번주 중으로 송치가 가능할 것 같다"고 말했다.

김씨는 성폭력범죄의처벌등에관한특례법 위반(강간 등 상해) 혐의를 받고 있다. 앞서 서울중앙지법은 지난 19일 김씨에 대한 구속영장을 발부했다. 다만 시설 거주 장애인 폭행한 혐의를 받는 종사자에 대해서는 구속영장을 기각했다.

경찰은 3명 외에도 다른 종사자 1명을 장애인복지법 위반(폭행) 혐의로 불구속 수사하고 있다. 3명을 송치한 후에도 피해 상황 수사는 이어간다.

경찰은 기존 수사 중인 피의자 외에도 종사자 4명을 장애인복지법 위반 혐의로 입건 전 조사 중이다.

경찰은 2008년 색동원 개소 이후 시설에 머문 입소자 87명을 전수조사는 과정에서 폭행과 감금, 장애인복지법 위반 등 피해자 8명을 추가로 확인했다. 색동원 종사자는 240명으로 확인됐다.

박 서울청장은 "종사자를 152명이라고 했는데 강화군청에서 종사자를 240명으로 통보해 전수조사하고 있다"며 "추가 피해자가 나올 가능성도 없지 않은데 철저히 수사해서 진실을 규명하겠다"고 설명했다.

이어 그는 "피해 사실이 확인 돼야 하기 때문에 자기 의사 표현 못하는 분들이 있어서 전문가 의견과 여러가지를 종합해 추가 피해 사실을 확인하고 있다"고 덧붙였다.

