카카오모빌리티, 사우디에 모빌리티 기술 첫 수출

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오모빌리티는 사우디아라비아의 초대형 스마트시티 개발 사업인 '디리야(Diriyah) 프로젝트'에 '통합 모빌리티 솔루션'을 공급하는 유상 실증(PoC)계약을 체결하며 글로벌 기술 수출의 첫 결실을 맺었다고 23일 밝혔다.

이번 계약은 지난해 5월 디리야컴퍼니와 체결한 '미래 모빌리티 서비스 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)' 이후 7개월만에 거둔 성과다. 카카오모빌리티는 현지 주차 인프라의 데이터화부터 카카오 T의 사용자 인터페이스 및 운영 소프트웨어 이식까지 고도화된 기술력과 운영 모델을 '풀 패키지(Full Package)' 형태로 수출해 해외 현지에서 운영하는 첫 사례를 만들었다. 이는 국내 모빌리티 기술이 세계로 뻗어나가는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

사우디아라비아 디리야컴퍼니 본사 내에 전시된 조감도 모형. 디리야 일부 구역의 지하 공간 계획이 표현되고 있다. [사진=카카오모빌리티]

디리야 프로젝트는 총 면적 14㎢ 부지 전역을 연결하는 대규모 복합 인프라를 갖추고 있다. 특히 1구역과 2구역 중 문화 유적지구에 인접한 1구역의 통행 및 주차는 지하가 주를 이루게 된다. 카카오모빌리티는 디리야컴퍼니와 계약을 통해 향후 6만 대 이상을 수용할 주차장 솔루션 구축의 첫 단계로 약 5000대 규모에 달하는 주요 3개 구역의 솔루션을 우선 구축한다. PoC를 성공적으로 수행할 경우 디리야 전체 모빌리티 거점으로의 솔루션 확대 적용을 논의할 예정이다.

카카오모빌리티는 복잡한 지하 환경을 포함해 6만대 이상 차량의 이동을 효율적으로 관리하기 위해 자사의 '주차 풀 스택(Full-stack)' 기술력을 이번 PoC에 전격 투입한다. ▲수요 예측을 통한 인근 주차장 안내나 잔여면 예측 정보 등 'AI 기반의 공간 최적화 기술'을 필두로 ▲실내 측위 및 주차 유도 시스템을 통해 GPS 수신이 불가능한 대규모 지하 주차장에서도 끊김 없는 길 안내를 제공하는 고도화된 '실내 내비게이션' 구축 역량 ▲발레 서비스·입출차·결제를 하나의 앱에서 제공하는 통합 플랫폼 역량을 더해 디리야 방문객들에게 차별화된 이동 경험을 선사할 계획이다.

카카오모빌리티는 대규모 데이터 분석 노하우, 데이터 기반 수요 예측 및 효율적 관리 역량을 바탕으로 디리야 주요 구역 내 기존 주차장 인프라를 데이터화하고 이를 바탕으로 사용자 앱, 실내 내비게이션, 입주사향 웹 솔루션, 발렛 전용 솔루션 등을 구축하게 된다.

이번 계약 체결에 앞서 지난해 9월 디리야컴퍼니 관계자들이 방한해 카카오모빌리티의 대규모 플랫폼 운영 노하우와 데이터 중심의 주차 수요 분산 전략 등 종합 모빌리티 플랫폼으로서 카카오모빌리티의 역량을 직접 확인하며 PoC 계약을 체결할 기술 파트너로 낙점했다.

당시 디리야 측은 서울 강남구 코엑스 주차장에서 구현된 실내 내비게이션 환경을 직접 확인하고, 충북 청주에서 HL로보틱스와 협업해 운영 중인 국내 최초 '로봇발레 서비스' 현장을 방문해 미래형 주차 시스템의 실제 가동 모습을 체험했다.

특히 이번 계약서에는 플랫폼을 기반으로 한 로봇 배송 등 스마트시티 조성과 관련한 협력 가능성도 명시한 만큼 카카오모빌리티는 향후 디리야를 무대로 다양한 미래 모빌리티 기술력을 선보일 기회를 열게 됐다. 자율주행이나 배송 로봇 등 미래 이동체가 스스로 주차하고 충전하기 위해서는 하드웨어와 서버가 실시간으로 데이터를 주고 받는 주차 풀스택 환경이 필수적인 만큼 미래 모빌리티를 위한 주차 인프라 환경 구축이 그 시작이 될 것으로 기대된다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "이번 계약은 주차장 관리를 넘어 카카오모빌리티가 글로벌 시장에서 미래 모빌리티 기술 영역으로 나아가기 위한 중요한 교두보라는 점에서도 의미가 크다"며 "데이터 기반의 정교한 주차 플랫폼은 향후 자율주행 차량의 충전 및 대기, 로봇 배송 등을 연결하는 핵심 기반이 될 것으로 기대되는 만큼 성공적인 PoC 수행을 통해 글로벌 시장에 피지컬 AI 기술 역량을 선보여 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.

