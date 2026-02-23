전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

카카오모빌리티, 사우디에 모빌리티 기술 첫 수출

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오모빌리티는 사우디아라비아의 초대형 스마트시티 개발 사업인 '디리야(Diriyah) 프로젝트'에 '통합 모빌리티 솔루션'을 공급하는 유상 실증(PoC)계약을 체결하며 글로벌 기술 수출의 첫 결실을 맺었다고 23일 밝혔다.

이번 계약은 지난해 5월 디리야컴퍼니와 체결한 '미래 모빌리티 서비스 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)' 이후 7개월만에 거둔 성과다. 카카오모빌리티는 현지 주차 인프라의 데이터화부터 카카오 T의 사용자 인터페이스 및 운영 소프트웨어 이식까지 고도화된 기술력과 운영 모델을 '풀 패키지(Full Package)' 형태로 수출해 해외 현지에서 운영하는 첫 사례를 만들었다. 이는 국내 모빌리티 기술이 세계로 뻗어나가는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

사우디아라비아 디리야컴퍼니 본사 내에 전시된 조감도 모형. 디리야 일부 구역의 지하 공간 계획이 표현되고 있다. [사진=카카오모빌리티]

디리야 프로젝트는 총 면적 14㎢ 부지 전역을 연결하는 대규모 복합 인프라를 갖추고 있다. 특히 1구역과 2구역 중 문화 유적지구에 인접한 1구역의 통행 및 주차는 지하가 주를 이루게 된다. 카카오모빌리티는 디리야컴퍼니와 계약을 통해 향후 6만 대 이상을 수용할 주차장 솔루션 구축의 첫 단계로 약 5000대 규모에 달하는 주요 3개 구역의 솔루션을 우선 구축한다. PoC를 성공적으로 수행할 경우 디리야 전체 모빌리티 거점으로의 솔루션 확대 적용을 논의할 예정이다.

카카오모빌리티는 복잡한 지하 환경을 포함해 6만대 이상 차량의 이동을 효율적으로 관리하기 위해 자사의 '주차 풀 스택(Full-stack)' 기술력을 이번 PoC에 전격 투입한다. ▲수요 예측을 통한 인근 주차장 안내나 잔여면 예측 정보 등 'AI 기반의 공간 최적화 기술'을 필두로 ▲실내 측위 및 주차 유도 시스템을 통해 GPS 수신이 불가능한 대규모 지하 주차장에서도 끊김 없는 길 안내를 제공하는 고도화된 '실내 내비게이션' 구축 역량 ▲발레 서비스·입출차·결제를 하나의 앱에서 제공하는 통합 플랫폼 역량을 더해 디리야 방문객들에게 차별화된 이동 경험을 선사할 계획이다.

카카오모빌리티는 대규모 데이터 분석 노하우, 데이터 기반 수요 예측 및 효율적 관리 역량을 바탕으로 디리야 주요 구역 내 기존 주차장 인프라를 데이터화하고 이를 바탕으로 사용자 앱, 실내 내비게이션, 입주사향 웹 솔루션, 발렛 전용 솔루션 등을 구축하게 된다.

이번 계약 체결에 앞서 지난해 9월 디리야컴퍼니 관계자들이 방한해 카카오모빌리티의 대규모 플랫폼 운영 노하우와 데이터 중심의 주차 수요 분산 전략 등 종합 모빌리티 플랫폼으로서 카카오모빌리티의 역량을 직접 확인하며 PoC 계약을 체결할 기술 파트너로 낙점했다.

당시 디리야 측은 서울 강남구 코엑스 주차장에서 구현된 실내 내비게이션 환경을 직접 확인하고, 충북 청주에서 HL로보틱스와 협업해 운영 중인 국내 최초 '로봇발레 서비스' 현장을 방문해 미래형 주차 시스템의 실제 가동 모습을 체험했다.

특히 이번 계약서에는 플랫폼을 기반으로 한 로봇 배송 등 스마트시티 조성과 관련한 협력 가능성도 명시한 만큼 카카오모빌리티는 향후 디리야를 무대로 다양한 미래 모빌리티 기술력을 선보일 기회를 열게 됐다. 자율주행이나 배송 로봇 등 미래 이동체가 스스로 주차하고 충전하기 위해서는 하드웨어와 서버가 실시간으로 데이터를 주고 받는 주차 풀스택 환경이 필수적인 만큼 미래 모빌리티를 위한 주차 인프라 환경 구축이 그 시작이 될 것으로 기대된다.

류긍선 카카오모빌리티 대표는 "이번 계약은 주차장 관리를 넘어 카카오모빌리티가 글로벌 시장에서 미래 모빌리티 기술 영역으로 나아가기 위한 중요한 교두보라는 점에서도 의미가 크다"며 "데이터 기반의 정교한 주차 플랫폼은 향후 자율주행 차량의 충전 및 대기, 로봇 배송 등을 연결하는 핵심 기반이 될 것으로 기대되는 만큼 성공적인 PoC 수행을 통해 글로벌 시장에 피지컬 AI 기술 역량을 선보여 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.

yuniya@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동