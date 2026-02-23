동아제약, 청소년 키 성장 돕는 '셀파렉스 포텐셜 키성장' 출시

키 성장 기능성 원료 유산균발효굴추출물(FGO) 함유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약의 건강기능식품 대표 브랜드 셀파렉스가 청소년 키 성장을 돕는 신제품 '셀파렉스 포텐셜 키성장'을 출시했다고 23일 밝혔다.

셀파렉스 포텐셜 키성장은 식품의약안전처로부터 키 성장 기능성을 인정받은 유산균발효굴추출물(FGO)을 주원료로 사용했으며, 성장 발달이 활발한 청소년기에 필요한 비타민D·K를 비롯해 에너지 생성과 활력 증진에 도움을 주는 비타민B군, 면역 기능에 필요한 아연과 셀레늄을 함께 담았다.

셀파렉스 포텐셜 키성장 [사진=동아제약]

주원료인 유산균발효굴추출물(FGO)은 인체적용시험 결과, 섭취군이 대조군 대비 24주 후 신장이 0.87cm 추가 성장한 유의미한 데이터를 보유하고 있다.

또한 '스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음'을 인정받은 기능성 원료 홍경천추출물을 함유해, 학업과 학원 생활 등으로 스트레스가 많은 청소년기 환경을 고려한 영양 설계를 적용했다. 이를 통해 키 성장에 영향을 줄 수 있는 스트레스 요인을 관리하고, 활력 있는 학교 생활을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

셀파렉스 포텐셜 키성장은 정제 2정과 액상으로 구성된 이중 제형 타입으로, 하루 한 번 간편하게 섭취할 수 있다.

신제품은 네이버 신상위크 프로모션을 통해 런칭 기념 혜택과 함께 먼저 만나볼 수 있다.

동아제약 관계자는 "셀파렉스 포텐셜 키성장은 청소년의 키 성장에 도움을 줄 수 있는 기능성을 중심으로, 스트레스로 인한 컨디션 저하, 면역, 에너지 생성까지 함께 고려한 제품"이라며 "하루 한 번 간편한 섭취로 성장기 청소년의 건강관리를 고민하는 분들에게 하나의 선택지가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

한편, 동아제약 연구소는 독자 처방과 차별화된 기술로 소비자 헬스케어 혁신을 선도하고 있다. 소비자 중심의 제품 혁신을 목표로, 신규 제품 개발뿐만 아니라 기존 제품의 기능, 품질 개선 등 다양한 연구를 체계적으로 수행하고 있으며, 일반의약품, 건강기능식품, 의약외품, 식품 분야를 아우르는 폭넓은 연구개발로 시장변화와 소비자의 요구에 신속히 대응하고 있다.

sykim@newspim.com