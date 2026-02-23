동아제약, 청소년 키 성장 돕는 '셀파렉스 포텐셜 키성장' 출시

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약의 건강기능식품 대표 브랜드 셀파렉스가 청소년 키 성장을 돕는 신제품 '셀파렉스 포텐셜 키성장'을 출시했다고 23일 밝혔다.
셀파렉스 포텐셜 키성장은 식품의약안전처로부터 키 성장 기능성을 인정받은 유산균발효굴추출물(FGO)을 주원료로 사용했으며, 성장 발달이 활발한 청소년기에 필요한 비타민D·K를 비롯해 에너지 생성과 활력 증진에 도움을 주는 비타민B군, 면역 기능에 필요한 아연과 셀레늄을 함께 담았다.
주원료인 유산균발효굴추출물(FGO)은 인체적용시험 결과, 섭취군이 대조군 대비 24주 후 신장이 0.87cm 추가 성장한 유의미한 데이터를 보유하고 있다.
또한 '스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음'을 인정받은 기능성 원료 홍경천추출물을 함유해, 학업과 학원 생활 등으로 스트레스가 많은 청소년기 환경을 고려한 영양 설계를 적용했다. 이를 통해 키 성장에 영향을 줄 수 있는 스트레스 요인을 관리하고, 활력 있는 학교 생활을 지원하는 데 초점을 맞췄다.
셀파렉스 포텐셜 키성장은 정제 2정과 액상으로 구성된 이중 제형 타입으로, 하루 한 번 간편하게 섭취할 수 있다.
신제품은 네이버 신상위크 프로모션을 통해 런칭 기념 혜택과 함께 먼저 만나볼 수 있다.
동아제약 관계자는 "셀파렉스 포텐셜 키성장은 청소년의 키 성장에 도움을 줄 수 있는 기능성을 중심으로, 스트레스로 인한 컨디션 저하, 면역, 에너지 생성까지 함께 고려한 제품"이라며 "하루 한 번 간편한 섭취로 성장기 청소년의 건강관리를 고민하는 분들에게 하나의 선택지가 될 수 있을 것"이라고 말했다.
한편, 동아제약 연구소는 독자 처방과 차별화된 기술로 소비자 헬스케어 혁신을 선도하고 있다. 소비자 중심의 제품 혁신을 목표로, 신규 제품 개발뿐만 아니라 기존 제품의 기능, 품질 개선 등 다양한 연구를 체계적으로 수행하고 있으며, 일반의약품, 건강기능식품, 의약외품, 식품 분야를 아우르는 폭넓은 연구개발로 시장변화와 소비자의 요구에 신속히 대응하고 있다.
