매일유업, '초개인화 웰니스' 겨냥 무가당 그릭요거트 출시

단백질 6g·식이섬유 3g 담아 식단 관리 수요 공략

그릭요거트 라인업 확대·출시 기념 기획전 진행

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 매일유업이 영양 설계를 강화한 신제품 '매일 바이오 그릭요거트 Delight 무가당 플레인'을 출시했다고 23일 전했다.

이번 제품은 감미료를 넣지 않은 무가당·저지방 설계로 그릭요거트 본연의 담백하고 부드러운 맛을 유지하면서도 성분을 중시하는 소비 트렌드에 대응한 것이 특징이다. 건강과 즐거움을 동시에 추구하던 '헬시 플레저'에서 한 단계 진화한 초개인화 웰니스 흐름 속에서 소비자 선택 기준을 반영한 제품이라는 설명이다.

매일유업 매일 바이오 그릭요거트 Delight 무가당 플레인. [사진=매일유업 제공]

신제품은 80g 한 컵 기준 단백질 6g이 들어간 고단백 제품으로 식이섬유 3g을 함유해 바나나 1.3개 수준의 영양을 담았다. 또한 유당 0g의 락토프리 설계를 적용해 유제품 섭취가 불편한 소비자도 부담 없이 즐길 수 있도록 했다. 여기에 세계적으로 연구가 많이 진행된 LGG 유산균을 컵당 300억 CFU 이상 포함해 기능성 요소도 강화했다.

매일유업은 이번 신제품을 통해 매일 바이오 그릭요거트 라인업을 확대하고 소비자 선택 폭을 넓혔다. 떠먹는 제품은 80g부터 800g까지 다양한 용량으로 구성됐으며 Delight 플레인과 바나나 제품, 파우치형 'to go' 제품, 마시는 그릭요거트 등 다양한 형태로 출시돼 식사 대용부터 간식까지 활용 가능하다.

신제품은 매일다이렉트 공식몰과 네이버 직영스토어, 오프라인 마트 등에서 판매되며 출시를 기념한 온라인 기획전도 3월 1일까지 진행된다.

