정청래, 장동혁에 공식회담 제안…"대전충남 행정통합 대화하자"

"회동 시간, 장소는 장 대표 뜻에 따를 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 23일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 양당 대표 공식회담을 제안했다.

정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "대전충남 통합은 선거 유불리를 따져 반대할 일이 아니다"라며 이같이 말했다.

그는 "국회가 하루빨리 풀어야 할 숙제 가운데 대전충남, 광주전남, 대구경북 행정통합은 여야 합의"라며 "행정통합은 대한민국 미래 설계를 위한 중대과제"라고 밝혔다.

이어 "대전충남 통합은 국민의힘이 먼저 하자고 주장하고, 여러 행정절차를 진행한 사안"이라며 "이제는 원칙과 일정, 절차를 명확히 해 국가 백년지대계 행정체계 개편을 마무리해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "장 대표와 나 모두 충남이 고향"이라며 "대한민국 균형 발전과 고향 발전을 위해 우리 둘이 먼저 머리를 맞대고 진지하게 한 번 대화하자"고 했다.

또 "정쟁은 소모적이고 시간만 소모한다"며 "견해 차이는 좁히고 합의 가능한 지점은 신속하게 국민 앞에 보고해야 한다. 대한민국의 내일을 위해 책임있는 협치에 함께 나서자"고 재차 강조했다.

정 대표는 회동 시간과 장소는 장 대표 뜻에 따르겠다며 "성의있는 답변을 기대하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.02.23 pangbin@newspim.com

