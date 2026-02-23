롯데웰푸드, 월드콘 신제품 출시…북중미 축구 여행 이벤트 동시 진행

구매 후 행운번호 응모 시 항공·숙박 포함 여행권 제공…기프티콘 5천명 추가 증정

애플파이·초코브라우니·요거트 라인업 확대…스포츠 마케팅 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 '월드콘' 신제품을 출시하고 축구 팬들을 겨냥한 여행권 이벤트를 진행한다.

23일 롯데웰푸드는 월드콘 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 오는 6월 북중미 현지 축구 열기를 체험할 수 있는 여행 기회를 제공한다고 밝혔다. 당첨자 10명에게는 왕복 항공권과 숙박권 등 여행 전반이 지원되며, 브랜드가 스포츠와 함께 성장해온 정체성을 강조한 프로모션이라는 설명이다.

롯데웰푸드 _월드콘 먹고 북중미 가자_ 프로모션 포스터. [사진=롯데웰푸드 제공]

이벤트 참여는 5월 6일까지 월드콘을 구매한 뒤 뚜껑 안쪽 행운번호를 확인하고 QR코드로 이벤트 페이지에 접속해 번호를 입력하면 된다. 개인 응모자 7명과 단체 응모자 3명 등 총 10명을 선발하며 당첨자는 5월 15일 발표된다. 여행권에 당첨되지 않은 참여자 중 5천명에게는 월드콘 기프티콘을 추가로 증정해 참여 혜택을 확대했다.

이번에 선보인 신제품은 프리미엄 라인 2종과 저당 라인 1종 등 총 3종이다. '프리미엄 월드콘 애플파이'는 사과 시럽과 통밀 쿠키, 사과 다이스가 어우러진 제품으로 상큼함과 식감을 강조했다. '프리미엄 월드콘 초코브라우니'는 다크초코 시럽과 브라우니 토핑을 더해 진한 풍미와 쫀득한 식감을 구현했다. 저당 제품 '월드콘 요거트'는 블루베리 시럽을 더한 요거트 아이스크림으로 당류를 동급 제품 대비 약 84% 낮춰 부담을 줄였다.

신제품 3종은 할인마트와 편의점, 아이스크림 할인점 등 오프라인 채널과 이커머스를 통해 구매 가능하다. 롯데웰푸드는 브랜드 모델 손흥민과 함께한 광고 캠페인도 공개하며 스포츠 마케팅을 강화하고 소비자 접점을 넓힌다는 계획이다.

