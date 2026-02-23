부산 녹산산단 공장서 12시간 여만에 화재 진압…소방관 1명 부상

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 22일 오후 1시59분께 부산 강서구 송정동 녹산산단 내 자동차부품 제조공장에서 불이 났다.

22일 오후 1시59분께 부산 강서구 송정동 녹산산단 내 자동차 부품 제조업체에서 불이나 소방대가 진화작업을 벌이고 있다.[사진=부산소방재난본부] 2026.02.23

공장 관계자가 생산라인에서 연기와 불꽃을 목격하고 119에 신고했다.

신고를 받은 소방당국은 화재 발생 직후 대응 1단계를 발령했으며, 화세가 커지자 오후 4시16분 대응 2단계로 격상했다가 오후 5시25분 1단계로 하향했다. 진화에는 펌프차와 탱크차 등 장비 88대, 소방·경찰 등 인력 191명이 투입됐다.

불은 인접 귀금속 가공공장으로 번지며 피해가 확산됐고, 12시간 여만인 23일 오전 2시25분께 완전히 꺼졌다.

진압 과정에서 강서소방서 김모(59) 소방위가 우측 목 부위에 2도 화상을 입어 병원으로 이송됐다. 이번 불로 공장 3개 동이 소실됐으며, 연면적 7700㎡의 건물 외벽과 내부 일부가 피해를 입었다.

소방당국은 화재가 테크윈 공장 내부에서 시작돼 귀금속 가공공장으로 번진 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

