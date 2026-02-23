전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

[모닝 리포트] "미국 관세 위법 판결, 국내 금리 영향은 제한적"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

한은, 2월 금통위서 매파적 동결 유력
한국은 미국 대비 금리 상방 제한

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 미 연방대법원이 국제비상경제권법(IEEPA)에 근거한 트럼프 행정부의 상호관세를 위법으로 판단하면서 글로벌 국채시장이 새로운 변수와 마주했다.

하나증권은 23일 보고서를 통해 이번 판결이 미국 장기금리에는 상승 요인으로 작용하겠지만, 한국 금리에는 상대적으로 제한적인 영향에 그칠 것으로 진단했다.

보고서에 따르면 미국 10년 국채금리는 2월 초 4.3% 직전까지 올랐다가 최근 4%대로 되돌아온 상태다. 표면적으로는 12월 구인건수 급감, 1월 CPI 안정 등 일부 지표가 둔화를 시사했지만, 1월 고용·ISM 제조업 PMI는 여전히 견조해 금리 하락만으로는 설명이 어렵다는 평가다.

하나증권은 1월 말 금 가격 조정, 2월 초 소프트웨어주 급락, 사모대출 시장 리스크 확대 등 금융불안이 국채 매수 수요를 자극한 점을 금리 하락의 배경으로 꼽았다.

IEEPA 관세가 위법으로 판단되면서 관세율은 기존 13.7%에서 8% 수준으로 떨어지고, 향후 10년간 관세 수입은 2.29조달러에서 1.09조달러로 감소할 것으로 추정됐다.

이에 따라 2026년 성장률에 대한 관세의 부정적 영향도 -0.3%포인트에서 +0.1%포인트로 개선될 것으로 분석된다.

다만 트럼프 대통령이 무역법 122조를 근거로 최대 15% 상호관세를 예고하면서 실효 관세율은 12.2%, 향후 10년 관세 수입은 1.93조달러 수준으로 다시 높아질 수 있다.

하나증권은 "관세 수입 감소에 따른 재정적자 확대 우려와 성장률 개선이 장기금리 상승 요인으로 작용하겠지만, 추가 관세 리스크가 상존하는 만큼 상승 폭은 일시적·제한적일 것"이라고 평가했다.

실물 측면에서는 미국 4분기 실질 GDP 성장률이 전기비 연율 1.4%로 컨센서스(3%)를 크게 하회했다.

다만 순수출·재고 등 변동성이 큰 항목을 제거한 민간최종지출(PDFP)은 2.4%로 2·3분기(각 2.9%)보다 완만한 둔화 흐름을 보인 것으로 나타났다.

보고서는 "비농업고용과 PDFP 간 괴리가 커진 상황에서 고용의 재가속보다는 성장률의 점진적 둔화 가능성에 무게를 둬야 한다"며 "기준금리 인하 사이클은 유효하고, 10년 금리의 적정 레벨은 연내 두 차례 인하를 가정할 때 4.1% 수준"이라고 제시했다.

다만 1월 FOMC 의사록에서는 일부 위원들이 추가 인상 옵션을 언급하는 등 연준의 스탠스가 다소 매파적으로 이동하면서 단기적으로 인하 기대가 줄고 단기물 금리가 더 민감하게 반응할 여지가 있다고 짚었다.

한국 채권시장은 설 연휴 전후로 금리가 소폭 하락했다. 한국은행 금융시장국장이 "국고 3년 금리 3.2% 상회는 상당히 높은 수준"이라고 언급한 이후 3년 금리는 3.15%대로 내려섰다.

일본 1월 CPI가 1.5%로 예상(1.9% 안팎)을 하회하고, 4분기 성장률이 0.1%에 그치면서 일본 10년 금리가 10bp나 급락한 점도 국내 장기금리 하락을 거들었다. 그럼에도 국고금리는 연초 대비 여전히 높은 수준을 유지 중이다.

하나증권은 오는 26일 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리가 2.50%로 동결하되, 성장률 전망 상향과 물가·부동산에 대한 경계가 유지되는 '매파적 동결' 기조가 이어질 것으로 내다봤다.

특히 성장률과 근원 인플레이션 전망이 각각 2.0%, 2.1% 수준으로 상향될 수 있는 만큼, 시장에서는 기준금리 '인상' 가능성을 완전히 접지 못하는 국면이 이어질 것이란 관측이다.

보고서는 "이러한 환경에서 국고 3년 금리는 3.0~3.2% 범위에서 등락할 가능성이 크다"며 "IEEPA 관세 위법 판결의 한국경제 직접 영향은 크지 않고, 한국 금리는 미국 대비 상승 압력이 약한 가운데 펀더멘털과 금융안정 요인에 따라 독자적으로 움직일 것"이라고 정리했다.

peterbreak22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동