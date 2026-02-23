전한길 콘서트, 태진아 이어 이재용·정찬희도 손절

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 한국사 강사 출신 보수 성향 유튜버 전한길이 주최하는 콘서트에서 출연자들의 불참이 잇따르고 있다.

가수 태진아가 불참을 통보한 데 이어 아나운서 출신 방송인 이재용, 소프라노 정찬희 역시 같은 결정을 내렸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '3.1절 기념 자유음악회' 포스터. [사진 = 전한길 뉴스] 2026.02.23 moonddo00@newspim.com

22일 연예계에 따르면 태진아는 내달 2일 경기 고양 킨텍스에서 열릴 예정인 '3·1절 기념 자유 음악회'에 출연하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 이 전 아나운서 또한 주최 측에 불참 의사를 전달한 것으로 전해졌다.

소프라노 정찬희도 소셜미디어를 통해 출연하지 않는다고 밝혔다. 정찬희는 "구두로 3·1절 음악회 출연 부탁을 받아 출연을 하기로 했으나, 이틀 전 지인을 통해 포스터를 보고서야 제 얼굴이 포함된 사실을 알게 됐다"며 "해당 공연에는 출연하지 않는다"고 설명했다.

앞서 전한길 측은 태진아, 이 전 아나운서, 정찬희 등의 모습이 담긴 '3·1절 기념 자유 음악회' 포스터를 공개한 바 있다.

이와 관련해 태진아 측은 "태진아는 그동안 정치권의 여러 행사 제안에도 단 한 번도 응한 적이 없으며, 앞으로도 정치적인 행사에는 출연할 의사가 없다"고 밝혔다. 이어 "사전 협의나 정확한 사실 확인 없이 유튜브 방송을 통해 태진아의 사진을 무단 사용한 '전한길 뉴스'에 대해 법적 대응을 준비 중"이라고 덧붙였다.

해당 포스터에는 태진아와 이 전 아나운서, 정찬희 외에도 가수 뱅크, 윤시내, 조장혁 등의 얼굴도 포함돼 있다.

전한길은 이날 자신의 유튜브 채널을 통해 "태진아 씨에 이어 이재용 아나운서도 자유 콘서트 출연 불가 통보를 해왔다"며 "태진아 소속사 측에서는 행사업체가 아닌 저를 고발하겠다는 입장까지 전달했다"고 밝혔다. 이어 "다른 아티스트들 역시 부담이 클 수밖에 없을 것"이라고 덧붙였다.

또 그는 "연예인들이 무슨 잘못이 있겠느냐"며 "공연마저 정치적 해석에 따라 눈치를 봐야 하는 현실이 서글프다"고 주장했다.

이에 대해 일부 누리꾼들은 "출연자들이 정치 행사인 줄 모른 채 3·1절 기념 행사로 알고 섭외에 응했을 가능성이 크다"며 "이를 정치적으로 해석하는 것이 오히려 주최 측"이라는 반응을 보이고 있다.

moonddo00@newspim.com