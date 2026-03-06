[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 6일

◆상임위원회
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
◆의원실 세미나
09:50 차별금지법과 젠더 이데올로기 비판 세미나 / 의원회관 대회의실
10:00 미디어플랫폼을 활용한 효율적인 의정활동 홍보 및 선거운동 / 의원회관 제2소회의실
10:00 민간부문 초기업 교섭의 제도화 과제와 실행 전략 토론회 / 국회도서관 소강당
10:00 저출생·고령사회 대응을 위한 돌봄체계 개선 방안 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
10:00 조선노동당 9차 당대회 분석 및 2026년 한반도 정세 / 의원회관 제3간담회의실
13:00 공직 사회를 리드하는 공노총 국회 토크콘서트 / 의원회관 대회의실
14:00 기후위기 시대, 대규모 LNG 신규 건설 이대로 괜찮나 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 북극항로 거점항만의 미래와 과제 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 용산국제업무지구 '글로벌 허브'인가 '거대한 베드타운'인가? / 의원회관 제1소회의실
14:00 주한미군 성착취 규명 국회 토론회: 침묵을 깨고, 책임을 묻다 / 의원회관 신관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
10:20 신장식 의원, [성평등임금공시제 기자회견]
10:40 김병주 의원, [여인형 방첩사 민간인 사찰 및 국정개입 의혹 기자회견]
11:00 최혁진 의원, [공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 기자회견]
11:20 임호선 의원, [신종펫샵 피해자 기자회견]
13:20 김용민 의원, [검찰개혁 관련 당원 단체 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
10:30 전남 영광군 현장 최고위원회의 / 영광농협 3층 대회의실
12:40 전남 영광군 민생현장 방문 / 영광터미널시장 입구
*정청래 당대표
14:00 전남 영광군 에너지기본소득 도시 비전선포식 / 영광문화예술의전당 대공연장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 본관 245호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
◆조국혁신당
*조국 당대표
09:00 <장윤선의 취재편의점> 출연
16:00 <권노갑 백인평전> 출판기념회 / 국회박물관
*서왕진 원내대표
08:00 CBS 박성태의 뉴스쇼 <뉴스닥> 출연
14:00 기후위기 시대, 대규모 LNG 신규 건설 이대로 괜찮나 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
07:20 SBS-R 김태현의 정치쇼 출연
