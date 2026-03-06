[오늘의 정치일정] 3월 6일(금)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
10:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대)
14:00 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식 (청와대)
<통일부>
-장관
10:00 국회 외교통일위원회 전체회의 (국회 본관 401호)
-차관
10:00 국회 외통위 전체회의
<외교부>
-장관
10:00 국회 외통위 전체회의
-1차관
10:00 국회 외통위 전체회의
-2차관
10:00 국회 외통위 전체회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 국방데이터·인공지능 위원회
<국가보훈부>
-장관
14:00 손명순 여사 서거 2주기 추모식 (국립서울현충원)
-차관
12:00 6·25참전유공자회 간담회
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:30 전남 영광군 현장 최고위원회의 (영광농협 3층 대회의실 / 전라남도 영광군 영광읍 현암길 9)
12:40 전남 영광군 민생현장 방문 (영광터미널시장 입구 / 전남 영광군 영광읍 남천리 317)
14:00 전남 영광군 에너지기본소득 도시 비전선포식 (영광문화예술의전당 대공연장 / 전남 영광군 영광읍 천년로13길 2-34)
-한병도 원내대표
10:30 전남 영광군 현장 최고위원회의
12:40 전남 영광군 민생현장 방문
<국민의힘>
-장동혁 당 대표>
통상업무
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
10:00 국회 외통위 전체회의
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
07:20 SBS-R 김태현의 정치쇼 출연
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:00 장윤선의 취재편의점 출연
16:00 권노갑 백인평전 출판기념회 (국회박물관)
서왕진 원내대표
-08:00 CBS 박성태의 뉴스쇼
14:00 기후위기 시대, 대규모 LNG 신규 건설 이대로 괜찮나 (국회의원회관 제3간담회의실)
