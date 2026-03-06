전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.03.06 (금)
이란 외무 "美 지상군 투입 기다린다…재앙 될 것" 항전 의지

"휴전·협상 요청한 적 없다"…하메네이 유고 속 '시스템 정상' 주장
"트럼프, 차기 지도자 선출 간섭 말라"…학교 피격엔 美 책임 촉구

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국과 이스라엘의 이란에 대한 군사작전이 엿새째 이어지는 가운데, 아바스 아라그치 이란 외무장관이 미국에 휴전이나 협상을 요청한 사실이 없다며 강경한 항전 의지를 거듭 밝혔다. 그는 미 지상군의 이란 침공 가능성에 대해 "우리는 그들을 기다리고 있다(We are waiting for them)"며, 그런 상황은 미국에 "큰 재앙(a big disaster)"이 될 것이라고 경고했다.

아라그치 장관은 5일(현지시간) 테헤란에서 NBC 방송의 간판 뉴스 프로그램 '나이틀리 뉴스' 진행자 톰 야마스와의 화상 단독 인터뷰에서 "우리는 휴전을 요청하고 있지 않다(there is 'no request for a ceasefire')"며 "우리는 미국과 협상해야 할 어떤 이유도 보지 못하고 있다(we see no reason to negotiate with the United States)"고 말했다.

◆ "협상 도중 공격…다시 협상할 이유 없어"

아라그치 장관은 "사실 우리는 미국과의 협상에서 긍정적인 경험을 해본 적이 없다, 특히 이번 행정부와는 더욱 그렇다"고 비판했다. 이어 "우리는 지난해와 올해 두 차례 협상에 나섰지만 협상 도중에 그들이 우리를 공격했다"며, "그래서 우리는 다시는 그들과 협상에 나서야 할 이유를 찾지 못한다"고 덧붙였다.

NBC는 "지난주 목요일까지 아라그치 장관은 제네바에서 도널드 트럼프 대통령의 특사 스티브 위트코프와 사위 재러드 쿠슈너와 '협상 중이었다'"고 전했다. 매체는 "협상 한가운데 이뤄진 공격이 이란의 향후 대화 의지를 식게 만들었다"고 지적했다.​

◆ 초등학교 피격 "어린이 171명 사망…美·이스라엘 책임"

인터뷰에서는 이란 남부 호르모즈간주 미납(Minab)의 초등학교 피격 참사에 대한 질문도 이어졌다. 미군이 이란군의 오발 가능성을 포함해 조사 중이라고 밝힌 데 대해, 아라그치 장관은 "이번 공격으로 어린이 171명이 사망했다"고 주장하며, "이것은 우리 군의 보고에 따른 것으로, 미국이나 이스라엘의 소행이라고 했다"고 말했다.

그는 이어 "그게 미국이든 이스라엘이든, 차이가 무엇이냐"고 반문하면서, 민간인 학살 책임을 미국과 이스라엘에 돌렸다. 이란 당국은 이번 미납 초등학교 피격을 이번 전쟁에서 가장 참혹한 민간인 희생 사례 중 하나로 규정하고 있으나, 미군은 해당 사건이 이란 측의 오작동 무기에 의한 것인지 여부를 정밀 조사 중이다.

◆ "지상군 침공? 우리는 그들을 기다리고 있다"

미국 지상군의 이란 영토 침공이 두렵지 않느냐는 질문에 아라그치 장관은 "아니다. 우리는 그들을 기다리고 있다"고 답했다. 그는 "우리는 그들과 맞설 수 있다고 확신한다"며, "그렇게 되면 그것은 그들에게 큰 재앙이 될 것이다(and that would be a big disaster for them)"라고 말했다.

미국과 이스라엘은 지난 토요일 이란 전역의 군사시설을 겨냥한 대규모 공습을 시작해 이란 방공망을 크게 약화시켰고, 이 과정에서 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자가 사망했다. 그럼에도 아라그치 장관은 이란이 이스라엘과 중동 내 미군 기지들을 계속 타격하고 있다며, "전쟁이 엿새째인데도 미국은 애초 내세웠던 '명백하고 신속한 승리(clear and quick victory)'라는 목표를 달성하지 못했다"고 주장했다.

◆ "권력 공백 없다"…전문가회의 통한 후계 선출 강조

하메네이 사망 이후 후계 구도와 권력 공백 우려에 대해서도 그는 "많은 소문이 있지만, 결국 누가 선출될지는 아무도 정확히 알지 못한다(but nobody knows exactly who might be elected at the end of the day)"고 말했다. 그러면서도 "우리는 전문가회의(Assembly of Experts)가 새 최고지도자를 선출하는 헌법적 절차를 갖추고 있다"고 설명했다.​

아라그치 장관은 "전쟁 상황 때문에 시간이 더 걸릴 수는 있지만, 시스템은 정상적으로 작동하고 있다. 군 지휘관들은 교체됐고, 최고지도자도 헌법이 정한 절차에 따라 곧 선출될 것"이라며 "모든 상황이 순조롭다(Everything is in order)"고 강조했다.​

◆ 차기 지도자 선출엔 "전적으로 이란 국민의 일"

도널드 트럼프 대통령이 미국 매체 악시오스(Axios)와의 인터뷰 등에서 이란 차기 최고지도자 선출에 자신이 관여해야 한다는 취지로 말했다는 보도와 관련해, 아라그치 장관은 "그것은 전적으로 이란 국민의 일이며, 누구도 간섭할 수 없다(That is absolutely the business of Iranian people, and nobody can interfere)"고 일축했다.

트럼프 대통령은 최근 인터뷰에서 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이가 유력 후계자로 거론되는 것과 관련해 미국이 이 과정에 역할을 해야 한다고 언급했다. 모즈타바의 세습 구도는 1979년 혁명 정신에 어긋난다는 비판이 이란 내부에서도 제기될 수 있는 민감한 사안이다.

아라그치 장관은 이번 전쟁의 향방에 대해 "이 전쟁에서 승자는 없다(There is no winner in this war)"며 "우리가 이 불법적인 목표들에 저항해낼 수 있다면, 그것이 우리의 승리(Our win is to be able to resist against the illegal goals)"라고 주장했다.

2025년 12월 17일, 러시아 모스크바에서 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 회담을 마친 뒤 열린 기자회견에서 아바스 아라그치 이란 외무장관이 안경을 고쳐 쓰고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

