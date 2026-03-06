전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 중동

속보

더보기

이스라엘군, 對이란 군사작전 '다음 단계' 발표 "정권·군사력 해체"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국·이스라엘의 이란 공습 일주일째, 이스라엘과 미국 군 지도부가 이란을 상대로 한 군사 작전이 '새로운 국면'에 접어들었음을 공식 선언했다.

이스라엘이 초기 기습을 통해 이란의 핵심 방어망을 무력화한 가운데, 미국은 역공학으로 개발한 신형 드론 등을 실전에 배치하며 이란 정권의 군사적 기반을 뿌리 뽑겠다는 의지를 분명히 했다.

5일(현지시간) 밤 이스라엘 방공망이 미사일을 격추한 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

5일(현지시간) CNN에 따르면 에얄 자미르 이스라엘 방위군(IDF) 참모총장은 5일 영상 성명을 통해 "지금까지 2,500회 이상의 공습을 통해 6,000발 이상의 무기를 투하했다"며 작전 성과를 발표했다.

그의 말에 따르면 이번 공습 초기 단계에서 이란 방공 시스템의 80%, 탄도미사일 발사대의 60%가 이미 파괴되었다.

그는 "이제 작전의 다음 단계로 이동한다"고 선언하며, "이 단계의 목표는 이란 정권과 그 군사적 역량을 더욱 철저히 해체하는 것이 될 것이며, 아직 공개하지 않은 '추가적인 깜짝 카드'들이 준비되어 있다"고 경고했다.

이스라엘은 이란 본토 공격과 동시에 레바논 남부로의 진격도 강화하고 있다. 자미르 참모총장은 헤즈볼라의 무장 해제를 목표로 리타니 강 이남과 베이루트 남부 외곽에 대피령을 내리고, 군에 국경 통제선을 더 깊숙이 확장할 것을 지시했다. 

미국 역시 대이란 군사작전의 전환을 예고했다. 브래드 쿠퍼 미 중부사령관(해군 대장)은 이날 기자회견에서 "다음 단계로 이행함에 따라 이란의 미사일 생산 능력을 완전히 해체할 것"이라고 밝혔다.

그는 이번 전쟁에서 미국의 '새로운 군사 역량'이 현장에 투입되고 있음을 강조했다. 쿠퍼 사령관은 "과거에는 5만 달러짜리 드론을 잡기 위해 200만 달러 미사일을 쐈지만, 이제는 10만 달러 드론을 1만 달러짜리 무기로 격추하고 있다"며 무기 운용의 효율성이 극대화되었음을 밝혔다.

특히 과거 포획한 이란 드론을 역공학(Reverse-engineering)하여 개발한 '루카스(LUCAS)' 공격 드론이 이번 전쟁에서 "없어서는 안 될 핵심 자산"으로 활약하고 있다고 밝혔다.

이에 맞서 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)도 '진실한 약속 4(True Promise 4)' 작전의 개시를 선포했다. 이란 국영 매체는 카이바르(Khaibar) 미사일과 드론을 동원해 이스라엘 텔아비브 중심부를 겨냥한 새로운 물결의 보복 공격이 시작되었다고 보도하며 위기감을 고조시켰다.

wonjc6@newspim.com

 

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동